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"Откачивали за кулисами". Москаль объяснил, почему ему стало плохо в прямом эфире

Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль рассказал, что из-за погоды в последнее время часто чувствует себя нехорошо.

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27 мая Москалю стало плохо в студии телеканала NewsOne
27 мая Москалю стало плохо в студии телеканала NewsOne
Фото: Hennadii Moskal / Facebook

Бывший глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль рассказал, что в студии телеканала NewsOne у него упало давление. Об этом он сообщил журналисту Виталию Глаголе, о чем последний написал в Telegram.

"У меня давление резко упало. У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги, как ватные, хожу, как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я метеозависим очень. Сейчас все хорошо, я дома", – рассказал он.

По словам Москаля, инцидент случился за 10 минут до конца эфира.

"За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил [глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор] Медведчук. Я ему говорю: "Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала", – отметил он.

27 мая Москалю стало плохо в студии телеканала NewsOne. Ведущий Вячеслав Пиховшек сказал, что гостю стало нехорошо, эфир прервали.

Теги: здоровье, Геннадий Москаль, NewsOne
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