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Как свести к минимуму стресс, возвращаясь в офис после работы дома

По мнению психологов, привычка формируется за 21 день. За более чем два месяца карантина в связи с пандемией коронавируса многие люди уже привыкли работать дома. Теперь им предстоит перестраиваться обратно – привыкать работать в офисе.

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Приступая к работе в офисе, расставьте приоритетность задач
Приступая к работе в офисе, расставьте приоритетность задач
Фото: depositphotos.com

С 23 мая в Украине начинает работу в обычном формате общественный транспорт и маршрутки, с 25-го – метро. В связи с этим многие компании возобновляют работу в офисах. Людям, которые уже привыкли работать дома, возвращаться в офис может быть не так просто.

Легче будет тем, у кого на удаленной работе был полноценный рабочий день. Если же продуктивность была снижена, а график сокращен, могут возникнуть сложности. Поэтому необходимо настроить себя на рабочий лад заранее. Нужно составить план и расставить приоритетные задачи: что следует выполнить в первую очередь, а что может подождать.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Если в связи с переходом в офис вам нужно будет раньше просыпаться, заставьте себя ложиться раньше. Даже если вы какое-то время не уснете, все равно отдохнете лучше. Можно посмотреть вечером легкий фильм или послушать расслабляющую музыку.

Утром умойтесь прохладной водой, примите душ. Позаботьтесь, чтобы завтрак был питательным и не содержал быстрые углеводы (шоколад, сладости). Лучше отдать предпочтение кашам, цитрусовым сокам. На работе обеспечьте себе возможности перекусов, особенно если привыкли постоянно что-то жевать дома.

Чтобы снизить количество задач, офисную сумку лучше соберите с вечера.

В офисе соблюдайте личную гигиену и дистанцию, чтобы не переживать о возможном заражении.

Не отвлекайтесь на долгое общение и не откладывайте решение задач: лучше делать маленькие шаги, чем только представлять их. Таким образом вы быстрее наберете привычную рабочую скорость.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Контактируйте с коллегами удаленно, с помощью чатов. Если вы привыкли общаться более эмоционально, можно использовать весь спектр эмодзи. По крайней мере, это пока будет компромиссом в коммуникации. Отдавайте предпочтение общению по видеосвязи, а не личным встречам – в таком формате можно проводить полноценные совещания.

Если вы обедали в общей офисной кухне, составьте график ее посещения, чтобы избежать чрезмерного скопления людей в одном помещении.

После работы неспешно прогуляйтесь, подышите свежим воздухом. А силовые нагрузки и активные тренировки хотя бы на неделю лучше отложить.

Помните, что жизнь продолжается, невзирая на то, что она стала немного другой. И если вы не можете бороться со сложившейся ситуацией, нужно подстроиться под нее, максимально сохранив внутреннее спокойствие и жизнерадостность.

Теги: здоровье, офис, карантин, психология, работа, интересное
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