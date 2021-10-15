Отстаивание прав работниками не должно ставить под угрозу железнодорожное сообщение – Федерация работодателей транспорта

Владимир Гусак: Любые вопросы нужно решать мирным путем и, главное, без вреда для интересов других украинских производителей и потребителей Скриншот: Телеканал Прямий / YouTube

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть и призвать все стороны воздержаться от любых действий, которые могут нанести вред перевозке грузов и пассажиров по железной дороге. Это позволит избежать убытков для экономики, которая сейчас начала только оправляться от коронакризиса. Любые вопросы нужно решать мирным путем и, главное, без вреда для интересов других украинских производителей и потребителей", – отметил он.

Все конфликты между руководством "Укрзалізниці" и ее коллективом должны решаться мирным путем и в переговорном процессе, подчеркнул Гусак.