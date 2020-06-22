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Парцхаладзе: Я связываю информационную атаку на меня с очередной волной реформирования Госархстройинспекции

Страховые компании, которые рискуют своими деньгами, невозможно подкупить, поэтому они смогут эффективнее контролировать строительный рынок, чем Государственная архитектурно-строительная инспекция. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

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Парцхаладзе: Наша идея очень простая ввести страхование
Парцхаладзе: Наша идея очень простая – ввести страхование
Фото: Lev Partskhaladze / Facebook

Если все застройщики будут страховать свои риски, рынок станет цивилизованным и коррупции на нем не будет, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

"В СМИ распространяют заказные материалы, где не написано ни одного факта, который мог бы подтвердиться. Это провокация, чтобы дискредитировать меня. Я не буду комментировать этот вопрос (о возможном назначении в Национальный совет реформ. – "ГОРДОН") по одной единственной причине – я не знаю, как меня там рассматривают. И не хочу говорить ничего об этом, потому что потом эту информацию могут по-разному интерпретировать. Я связываю информационную атаку с очередной волной реформирования Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Сейчас есть реальная возможность что-то поменять. А некие лица хотят убрать со своего пути людей, которые имеют правильную позицию и могут повлиять на ход событий", – рассказал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что страховые компании лучше справляются с контролем, чем госинспекция.

"Наша идея очень простая – ввести страхование. Если строительная организация застрахует свои риски перед клиентами и третьими лицами, которые покупают объект строительства, то она может только уведомить ГАСИ о начале работ. Поверьте, бизнес лучше анализирует риски. Страховую компанию обмануть или купить невозможно. Она рискует своими деньгами, поэтому в сотни раз лучше справится с контролем, чем любая ГАСИ. Она сможет лучше проверить, соответствует ли объект всем нормам, имеет ли разрешительные документы, какие марки бетона используются, какие системы безопасности устанавливаются и так далее. Этот процесс должен быть добровольным: или компания страхует риски и уведомляет инспекцию, или не страхует и тогда получает разрешение в ГАСИ", – отметил собеседник.

По его мнению, введение такого страхового механизма снизит коррупционные риски.

"Аналогичный принцип действует в Европе. Если мы введем такой же подход, коррупционные риски значительно снизятся. Не стоит искать подвох с моей стороны. Я ничего сверхъестественного не предлагаю и не лоббирую страховые компании. Я просто прошу сделать процесс контроля за строительством цивилизованным, как в европейских странах. Но нужны четкие правила, чтобы не было формальных страховых полисов, чтобы объекты обязательно перестраховывались в крупных компаниях, которые имеют огромные капиталы. Тогда рынок станет цивилизованным и коррупции в нем не будет, не будет у нас Войцеховских, "Элита-центров" и других подобных ситуаций, а если компания решит продать застрахованный, но не введенный в эксплуатацию объект, то и граждане, и бизнес будут защищены. Это реально хороший выход из положения. Конечно, это не нравится людям, которые курируют отрасль. Ведь если завтра все застройщики захотят застраховать свои риски, то в ГАСИ никто не пойдет. Представляете, какой объем влияния кто-то потеряет", – сказал.

2 июня "24 канал" написал, что Лев Парцхаладзе планирует войти в исполком Национального совета реформ, который 7 мая возглавил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По информации СМИ, назначение Парцхаладзе в совет реформ при президенте якобы лоббируют глава Офиса президента Андрей Ермак и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Теги: Украина, коррупция, бизнес, реформы, строительство, страхование, Элита-Центр, Госархстройинспекция, Национальный совет реформ, Лев Парцхаладзе, ГАСИ
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