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Патрульным, остановившим нардепа Брагаря, объявили выговор – патрульная полиция Украины

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Брагаря останавливали в Киеве
Брагаря останавливали в Киеве
Фото: Патрульна поліція України / Facebook

Патрульным полицейским, которые остановили для проверки автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Брагарем, вынесли выговор, но не за саму остановку. Об этом 27 июля в Fаcebook проинформировала патрульная полиция Украины.

"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не за остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное, как управление в состоянии опьянения".

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", – заявили в патрульной полиции.

https://www.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/posts/2956442557957592

Патрульная полиция не назвала фамилию нардепа, но обстоятельства говорят о том, что речь идет именно о Брагаре.

Контекст:

Брагаря, который, по данным СМИ, находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве вечером 3 июля. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. "Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения", – рассказал нардеп. Он также продемонстрировал в Facebook отрицательный результат независимого теста на наркотики.

Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки по фактам, изложенным Брагарем в соцсети.

Полицейских, остановивших нардепа, отстранили от выполнения служебных обязанностей.

Теги: Киев, полиция, наркотики, народные депутаты, Toyota, патрульная полиция, взятка, полицейский, проверки, Евгений Брагарь, нардеп
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