Патрульным, остановившим нардепа Брагаря, объявили выговор – патрульная полиция Украины

"Патрульных, которые недавно в Киеве остановили одного из народных депутатов, привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора не за остановку и проверку водителя, которого они заподозрили в управлении в состоянии опьянения, а потому, что инспекторы не выполнили требования инструкции и не включили нагрудные камеры", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "патрульные по закону имеют право и обязаны предупреждать и фиксировать нарушения правил дорожного движения, в частности, такое серьезное, как управление в состоянии опьянения".

"Мы и в дальнейшем продолжаем фиксировать факты нарушений, несмотря на категории, ранги и статусы", – заявили в патрульной полиции.

Патрульная полиция не назвала фамилию нардепа, но обстоятельства говорят о том, что речь идет именно о Брагаре.