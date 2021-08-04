Почти половина украинцев поддерживает проведение досрочных парламентских выборов – опрос

38,3% украинцев сказали, что против досрочных выборов в Верховную Раду Фото: depositphotos.com

При этом 38,3% опрошенных сказали, что против досрочных выборов в Верховную Раду.

13% респондентов затруднились с ответом.

В то же время 43,2% украинцев выступают за проведение досрочных выборов президента Украины, а 46% граждан придерживаются противоположной точки зрения.

Еще 10,7% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.