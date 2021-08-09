Почти половина украинцев разочарованы действующей властью – опрос

В то же время 18% опрошенных надеются на власть. 16,7% респондентов сказали, что чувствуют из-за нее тревогу.

Также украинская власть вызывает у граждан отчаяние (9,5%), равнодушие (7,7%), ненависть, страх и оптимизм (по 5,5%), интерес (3,8%), уверенность и симпатию (по 2,2%), гордость (1,7%).

Еще 2,9% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 3 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов.