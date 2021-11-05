Почти три четверти украинцев считают, что Украина развивается в неправильном направлении – опрос

Как отмечают социологи, в сентябре такой точки зрения придерживались 63% опрошенных.

16% респондентов думают, что вектор развития страны верный (месяц назад так считали 20% украинцев).

Еще 14% опрошенных затруднились с ответом.

"Нынешняя волна исследования впервые за последние полгода показала возвращение настроений граждан к еще более критичным", – говорится в сообщении.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2400 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета.