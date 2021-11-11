Под Львовом, в городе Пустомыты, правоохранители разоблачили подпольный табачный цех – Сазонов

"Что интересно, все работники из Кременчуга! И таких цехов по Украине десятки. Если цена на самую дешевую пачку акцизных сигарет с фильтром стартует от 50 грн, неудивительно, что контрафакт, которого сейчас в стране завались, пользуется спросом – курящих пенсионеров и работяг у нас очень много. Сам случайно купил в ларьке в Киеве Marlboro за 30 грн. При реальной цене 60. Контрабанда без акциза с надписью duty free мелким шрифтом. Солома на вкус невозможная. Я не за дешевые сигареты, я о том, что простым повышением акцизов казну не наполнить и людей курить не отучить", – написал он.

Контекст: За последний год из-за резкого повышения акцизного сбора доля нелегального оборота табачных изделий в Украине выросла на 300%, сообщил генеральный директор компании "JTI Украина" Пол Холловей. По его данным, доля нелегальных продаж сигарет увеличилась с 1% в 2016 году до 18,1% в августе 2021-го и достигла рекордного за все время независимости Украины показателя.