"Под соусом стандартов легитимизируют терроризм". Ткаченко обратился к журналистам Reuters

Ткаченко: У меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Он отметил, что в последнее время в иностранных СМИ появляются публикации с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые признаны в Украине террористическими организациями.

"Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний подобный случай произошел с Reuters – поэтому решил отреагировать. Цитировать террористов я не собираюсь, скажу лишь, что их риторика почти за восемь лет не изменилась и в двух словах выглядит как "Путин, памаги". Но у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов – давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм, вместе с тем давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля", – подчеркнул Ткаченко.

Он напомнил иностранным журналистам, что они могут посещать ОРДЛО исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения.

"Пересечение другим способом будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил", – заявил министр.