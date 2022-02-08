"Под соусом стандартов легитимизируют терроризм". Ткаченко обратился к журналистам Reuters

Он отметил, что в последнее время в иностранных СМИ появляются публикации с главарями боевиков "ЛНР" и "ДНР", которые признаны в Украине террористическими организациями.
"Интервью записано в оккупированном Донецке. Последний подобный случай произошел с Reuters – поэтому решил отреагировать. Цитировать террористов я не собираюсь, скажу лишь, что их риторика почти за восемь лет не изменилась и в двух словах выглядит как "Путин, памаги". Но у меня вопрос не к боевикам, оценку действиям которых даст либо суд, либо трибунал, а к журналистам, которые под соусом стандартов – давать информацию всех сторон – легитимизируют терроризм, вместе с тем давая преступникам площадку для озвучивания идей Кремля", – подчеркнул Ткаченко.
Он напомнил иностранным журналистам, что они могут посещать ОРДЛО исключительно через украинские пункты пропуска вдоль линии разграничения.
"Пересечение другим способом будет считаться нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие санкции независимо от того, журналист какой страны его совершил", – заявил министр.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Reuters 7 февраля 2022 года опубликовало заявление главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина о том, что полномасштабная война на востоке Украины якобы может "начаться в любой момент". Агентство назвало Пушилина "лидером сепаратистов" в заголовке и "лидером поддерживаемых Россией сепаратистов", а также "донецким лидером" в тексте новости.
В МИД Украины отреагировали на публикацию информагентства, подчеркнув, что предоставление трибуны российским ставленникам на востоке Украины создает фальшивую реальность.