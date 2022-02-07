"Не соответствует действительности". Ткаченко раскритиковал статью Bild о планах оккупации Украины Россией

"Перед тем как доверять – проверяй. Это должно стать правилом для каждого во время чтения или просмотра любых новостей и сообщений. В настоящее время, когда источников информации – множество, сложно отсортировать, какая новость правдива, а какая фейк. Это касается не только украинских или российских, но и иностранных СМИ", – написал он.

Министр подчеркнул, что подобные материалы "могут быть инструментом воздействия, источником дезинформации, которая выгодна, в первую очередь, правительствам или спецслужбам собственных стран".

"Самый свежий пример – очередная статья в немецком Bild, который уже публиковал печальную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые "страшилки" о лагерях для несогласных с путинской политикой. Это, конечно, не соответствует действительности", – заявил Ткаченко.

Он призвал пользоваться официальными источниками информации. Он упомянул Офис президента Украины, Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, "которые, в свою очередь, уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт считаем маловероятным".

"В очередной раз прошу всех – проверять любую информацию, имеющую признаки фейка. Информационная гигиена должна быть таким же простым правилом, как мыть руки перед едой", – отметил Ткаченко.

5 февраля Bild опубликовал план, согласно которому, якобы по данным разведки, Россия планирует вторгнуться в Украину "в феврале, но не позднее марта", если президент РФ Владимир Путин "не передумает", и после оккупации создать фиктивный "парламент" и в дальнейшем подконтрольное РФ "правительство", задачей которого будет "сломать сопротивление миллионов украинцев". Целью Путина, по данным газеты, является "союзное государство", состоящее из Украины, Беларуси и России с марионеточными режимами, основанными на советской модели с центральным управлением из Москвы.

Посольство РФ в Берлине на просьбу прокомментировать данные назвало информацию "смесью спекуляций и слухов".