"Не соответствует действительности". Ткаченко раскритиковал статью Bild о планах оккупации Украины Россией

"Перед тем как доверять – проверяй. Это должно стать правилом для каждого во время чтения или просмотра любых новостей и сообщений. В настоящее время, когда источников информации – множество, сложно отсортировать, какая новость правдива, а какая фейк. Это касается не только украинских или российских, но и иностранных СМИ", – написал он.
Министр подчеркнул, что подобные материалы "могут быть инструментом воздействия, источником дезинформации, которая выгодна, в первую очередь, правительствам или спецслужбам собственных стран".
"Самый свежий пример – очередная статья в немецком Bild, который уже публиковал печальную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые "страшилки" о лагерях для несогласных с путинской политикой. Это, конечно, не соответствует действительности", – заявил Ткаченко.
Он призвал пользоваться официальными источниками информации. Он упомянул Офис президента Украины, Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, "которые, в свою очередь, уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт считаем маловероятным".
"В очередной раз прошу всех – проверять любую информацию, имеющую признаки фейка. Информационная гигиена должна быть таким же простым правилом, как мыть руки перед едой", – отметил Ткаченко.
5 февраля Bild опубликовал план, согласно которому, якобы по данным разведки, Россия планирует вторгнуться в Украину "в феврале, но не позднее марта", если президент РФ Владимир Путин "не передумает", и после оккупации создать фиктивный "парламент" и в дальнейшем подконтрольное РФ "правительство", задачей которого будет "сломать сопротивление миллионов украинцев". Целью Путина, по данным газеты, является "союзное государство", состоящее из Украины, Беларуси и России с марионеточными режимами, основанными на советской модели с центральным управлением из Москвы.
Посольство РФ в Берлине на просьбу прокомментировать данные назвало информацию "смесью спекуляций и слухов".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.