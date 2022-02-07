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ПОЛИТИКА

"Не соответствует действительности". Ткаченко раскритиковал статью Bild о планах оккупации Украины Россией

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Ткаченко: Информационная гигиена должна быть простым правилом
Ткаченко: Информационная гигиена должна быть простым правилом
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

В иностранных СМИ появляется как правдивая информация относительно Украины, так и фейки. Об этом заявил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Перед тем как доверять – проверяй. Это должно стать правилом для каждого во время чтения или просмотра любых новостей и сообщений. В настоящее время, когда источников информации – множество, сложно отсортировать, какая новость правдива, а какая фейк. Это касается не только украинских или российских, но и иностранных СМИ", – написал он.

Министр подчеркнул, что подобные материалы "могут быть инструментом воздействия, источником дезинформации, которая выгодна, в первую очередь, правительствам или спецслужбам собственных стран".

"Самый свежий пример – очередная статья в немецком Bild, который уже публиковал печальную карту "оккупации Украины". Теперь вижу там новые "страшилки" о лагерях для несогласных с путинской политикой. Это, конечно, не соответствует действительности", – заявил Ткаченко.

Он призвал пользоваться официальными источниками информации. Он упомянул Офис президента Украины, Министерство обороны, Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел, "которые, в свою очередь, уверяют, что Украина готова к любому развитию ситуации, хотя широкомасштабный конфликт считаем маловероятным".

"В очередной раз прошу всех – проверять любую информацию, имеющую признаки фейка. Информационная гигиена должна быть таким же простым правилом, как мыть руки перед едой", – отметил Ткаченко.

5 февраля Bild опубликовал план, согласно которому, якобы по данным разведки, Россия планирует вторгнуться в Украину "в феврале, но не позднее марта", если президент РФ Владимир Путин "не передумает", и после оккупации создать фиктивный "парламент" и в дальнейшем подконтрольное РФ "правительство", задачей которого будет "сломать сопротивление миллионов украинцев". Целью Путина, по данным газеты, является "союзное государство", состоящее из Украины, Беларуси и России с марионеточными режимами, основанными на советской модели с центральным управлением из Москвы.

Посольство РФ в Берлине на просьбу прокомментировать данные назвало информацию "смесью спекуляций и слухов".

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.

Теги: Россия, СМИ, война, оккупация, Александр Ткаченко, вторжение, Минобороны, политика, российская агрессия, спецслужбы, наступление, война в Украине, фейк, Офис президента Украины, войска, дезинформация
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