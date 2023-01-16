"Под угрозой свобода прессы". Международная федерация журналистов призвала Украину пересмотреть закон "О медиа"

"Зеленский подписал спорный законопроект, который расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу прессы и плюрализм СМИ в стране. IFJ присоединяется к своим украинским членским организациям, Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) и Независимому профсоюзу СМИ Украины (IMTUU), призывая правительство пересмотреть новое законодательство и начать широкий инклюзивный диалог с союзами журналистов и медиасектором", – говорится в сообщении.

В IFJ считают, что "на карту поставлены свобода СМИ и плюрализм в Украине", принятый закон усиливает государственный контроль над информацией и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "может временно запретить работу онлайн-СМИ и потребовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к онлайн-изданиям без судебного разбирательства", издавать обязательные для исполнения предписания редакциям СМИ, регламентировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, отменять регистрацию печатных СМИ".

Международная федерация журналистов считает, что украинские власти должны "привести законопроект о СМИ в соответствие с европейскими стандартами свободы прессы".