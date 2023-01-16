"Под угрозой свобода прессы". Международная федерация журналистов призвала Украину пересмотреть закон "О медиа"

"Зеленский подписал спорный законопроект, который расширяет полномочия правительства по контролю над СМИ, ставя под угрозу свободу прессы и плюрализм СМИ в стране. IFJ присоединяется к своим украинским членским организациям, Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) и Независимому профсоюзу СМИ Украины (IMTUU), призывая правительство пересмотреть новое законодательство и начать широкий инклюзивный диалог с союзами журналистов и медиасектором", – говорится в сообщении.
В IFJ считают, что "на карту поставлены свобода СМИ и плюрализм в Украине", принятый закон усиливает государственный контроль над информацией и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "может временно запретить работу онлайн-СМИ и потребовать от интернет-провайдеров блокировать доступ к онлайн-изданиям без судебного разбирательства", издавать обязательные для исполнения предписания редакциям СМИ, регламентировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения, отменять регистрацию печатных СМИ".
Международная федерация журналистов считает, что украинские власти должны "привести законопроект о СМИ в соответствие с европейскими стандартами свободы прессы".
По регламенту Верховной Рады подписанный президентом закон в дальнейшем должен быть опубликован в газете "Голос України". Через три месяца после этого он вступит в силу.
13 декабря 2022 года законопроект "О медиа" был принят в целом. Его поддержали 299 нардепов. Зеленский подписал документ 29 декабря.
По словам члена комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений, народного депутата Тараса Тарасенко, принятый документ является одним из обязательных пунктов, который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.
Обновление национального законодательства в сфере аудиовизуальных услуг также является одним из обязательств Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС. Но, согласно сравнительно-правовому анализу, который обнародовали "Українські новини", только 10% положений законопроекта касаются директивы ЕС, все остальное – новшества украинских разработчиков.