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Подоляк заявил, что увольнение Трофимова – попытка перестроить команду президента накануне более серьезных вызовов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет иметь в своей команде максимально эффективных менеджеров по ключевым направлениям. Так прокомментировал увольнение Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента советник главы ОП Михаил Подоляк.

Подоляк: Мы закончили один период и втягиваемся в другой
Подоляк: Мы закончили один период и втягиваемся в другой
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Увольнение Сергея Трофимова с должности первого заместителя руководителя Офиса президента Украины не стоит рассматривать как недовольство или наказание – это попытка перестроить "на марше" команду президента Владимира Зеленского накануне других, более серьезных вызовов. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Я бы сказал, что сейчас мы подошли к некоему своеобразному водоразделу. Мы закончили один период и втягиваемся в другой. Период более жесткий и более конфликтный. Очевидно, что между государством как управленческим институтом и местными органами власти нет надлежащей конструктивной коммуникации. Нет внятного и перспективного диалога. А это неправильно. Понятно, что президент хочет иметь максимально эффективных операционных менеджеров по ключевым направлениям. Региональная политика – это ведь тоже важнейшая президентская вертикаль. Сергей Трофимов в какой-то степени недовыстроил эту вертикаль. Поэтому и случилось увольнение", – сказал Подоляк.

По его словам, предварительно есть несколько кандидатов на региональное направление в Офисе президента, однако в приоритете – кандидатура нынешнего заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко.

"Он точно в материале. У него уже выстроены связи с губернаторами и мэрами. Он постоянно в инспекционных поездках по регионам. И, конечно же, у первого заместителя ключевым функционалом все равно останется именно региональная тематика. Это крайне важно", – добавил Подоляк.

15 октября "Украинская правда" писала, что у Трофимова случился конфликт с главой ОП Андреем Ермаком. По данным СМИ, неприязнь между Ермаком и Трофимовым началась после интервью последнего основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, в котором замглавы ОПУ сказал, что готов возглавить офис, если предложит президент. Источники издания заявили, что Ермак отзывался об этом интервью "раздраженно и подчеркнуто с насмешкой".

По данным СМИ, причиной увольнения может стать в том числе неудовлетворительная работа Трофимова с главами облгосадминистраций.

Накануне "Украинская правда" сообщала, что Трофимова могут уволить с занимаемой должности, однако он будет продолжать работать в ведомстве. 

Сегодня Зеленский уволил Трофимова.

Теги: Владимир Зеленский, Сергей Трофимов, увольнение, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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