"Покайтесь за геноцид". В Киеве националисты пикетировали посольство Израиля

Вечером 6 января националистические организации пикетировали посольство Израиля. Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".
Возле посольства Израиля в Киеве прошла акция "Покайтесь за геноцид". Акция протеста организована в ответ израильскому послу в Украине Джоэлю Лиону, который 2 января прокомментировал марш в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, осудив "любое прославление пособников нацистского режима"
Протестующие потребовали от Израиля "признать геноцид украинцев", имея в виду Голодомор. Надпись о признании Голодомора националисты нанесли также краской из баллончика на тротуар.
Лидер организации С14 Евгений Карась заявил, что посол Израиля, видимо, не знает историю, утверждая, что Степан Бандера был пособником нацистов, поскольку Бандера сидел в немецком концлагере, сообщил в Telegram журналист Андрей Павловский.
В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
В Кнессет Израиля подали законопроект о признании Голодомора в Украине актом геноцида еще в феврале 2018 года.
Традиционный марш националистов в 112-й день рождения Бандеры прошел 1 января. Организаторами мероприятия выступили партии "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". Мероприятие прошло без нарушений.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.