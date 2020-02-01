Посол Лион: В дипломатических отношениях между Израилем и Украиной все лучезарно. У нас нет проблем

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что существует предложение о создании комиссии историков, которые будут изучать, были определенные деятели коллаборантами во время Второй мировой войны или нет.

Лион: Государство еврейского народа не может принять героизацию кого-либо, кто носил нацистскую немецкую форму во время Второй мировой войны Фото: lb.ua

В дипломатических отношениях между Украиной и Израилем нет проблем. Об этом в интервью LB.ua, которое вышло 31 января, сказал посол Израиля в Киеве Джоэль Лион.

"Государство еврейского народа не может принять героизацию кого-либо, кто носил нацистскую немецкую форму во время Второй мировой войны. Или кого-то, кто придерживался антисемитских взглядов. Мы решили громко заявить об этом. Мы громко заявили об этом. Мы сказали то, что хотели сказать. Украина сказала то, что она хотела сказать, и теперь на столе лежит предложение о создании комиссии историков, которые будут работать и все обсудят вместе. Сейчас мы ждем решения украинской стороны о том, что она готова к этому. Комиссия сосредоточится на истории и фактах, она разберется, был человек коллаборантом или нет. Мы считаем, что все нами названные люди сотрудничали с нацистами. Но, возможно, некоторые из них – нет", – сказал он.

Лион подчеркнул, что нужен диалог на уровне историков.

"Нынешняя ситуация такова, что в дипломатических отношениях между Израилем и Украиной все лучезарно. У нас нет проблем. Мы говорим об истории, мы ничего не прекращаем, мы говорим друг с другом. Мы говорим громко, потому что это – эмоциональный вопрос для вас и для нас. Но суть в том, что мы хотим вести диалог на уровне историков, если Украина готова к этому", – сказал посол.

2 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион заявили, что лидеры ОУН Степан Бандера и Андрей Мельник, а также писатели Ивана Липа и его сын Юрий являются историческими фигурами, "которые нужно раз и навсегда осудить". Послы выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская горгосадминистрация 1 января 2020 года вывесила баннер с изображением Бандеры.

3 января спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев.

9 января посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в ходе встречи в МИД Израиля заявил, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа являются одним из приоритетных направлений государственной политики Украины.

13 января МИД Израиля, критикуя Украину, заявил, что сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом, включая прославление антисемитов и убийц евреев, не являются внутренним делом страны.

Министерство иностранных дел Украины в ответ заявило, что Киев осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти пытаются бороться с его проявлениями.