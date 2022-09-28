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Политолог Голобуцкий: Придет время, и каждому нужно будет ответить, кто где был на этой войне. Нардеп Холодов, например, в Вене

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Холодова (на фото) в Вене разыскал украинский журналист Михаил Ткач
Холодова (на фото) в Вене разыскал украинский журналист Михаил Ткач
Скриншот: Українська правда / YouTube

Государственное бюро расследований и партия "Слуга народа", от которой нардеп Андрей Холодов прошел в Верховную Раду, не отреагировали на сообщение о том, что во время войны политик уехал в Австрию и пропускает заседания парламента, заявил политический эксперт Алексей Голобуцкий в своем Facebook.

"Придет время, и каждому нужно будет ответить, кто где был на этой войне. Народный депутат Андрей Холодов, например, – в Вене. Давайте вспомним эту историю. Потому что прошла уже почти неделя с момента, когда стало известно, что во время военного положения нардеп уехал в австрийскую столицу, пропускает пленарные заседания, а реакции на это нет. Ни от Государственного бюро расследований, ни тем более от партии "Слуга народа", по списку которой Холодов прошел в парламент", – написал политолог.

Он напомнил, что журналист "Украинской правды" Михаил Ткач выпустил расследование об украинских публичных деятелях, которые во время войны уехали за границу.

"А что люди делают в Вене? Какое-то время есть здесь", – говорит народный избранник, которого журналист Михаил Ткач встретил на улицах австрийской столицы. Холодов пропустил два заседания Верховной Рады и спокойно разгуливал с семьей по мирной Вене. Ткач позже написал в Facebook, что сам растерялся от такого ответа. Затем Холодов еще пробовал доказывать – мол, "я подотчетен Верховной Раде, а не вам". Кто не видел, то видео можно посмотреть здесь (таймкод 19.39)", – отметил Голобуцкий.

Политолог добавил, что Холодов – кум жены нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого недавно обменяли на пленных украинских бойцов, и выдали России.

"Холодов является кумом Оксаны Марченко. Да-да, именно той Марченко, которая жена запатентованного государственного предателя Медведчука. С нынешними венскими каникулами Холодова просто дежавю какое-то. В марте 2020 года – именно в те дни, когда президент [Украины Владимир Зеленский] призвал украинцев возвращаться домой в связи с закрытием границ из-за эпидемии COVID-19, – нардеп улетел на Кипр и находился там все время. Тогда он пропустил несколько внеочередных заседаний парламента. На заседаниях комитета, конечно, тоже не появлялся. Что народный депутат делает во время войны в Вене? И почему нет реакции от партии или фракции "Слуга народа"?" – написал автор.

Голобуцкий отметил, что депутат явно не на "спецзадании".

"Считаю, что руководство "Слуги народа" обязано требовать от Холодова: 1. Публичных объяснений его действий. 2. Предоставления украинскому народу информации об обстоятельствах выезда за границу. 3. Проинформировать о количестве пропущенных дней на рабочем месте в парламенте. В случае, если это не будет сделано или будет сделано "на отцепись", дать жесткую политическую оценку действиям Холодова, публично осудить его действия, прекратить депутатские полномочия "бойца венского батальона" и извиниться за него перед украинским народом. Время лукавства прошло. Самому нардепу напомню очень простую истину – народный депутат подотчетен народу Украины, а не Верховной Раде. Война не спишет…" – резюмировал политолог.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02yeiWuC43Upr5EiMbtzYtdLJkpWHYWSTVWbwuGgG841iJHGmWQzWZpXPj8Jjz74kDl

Теги: Австрия, война, Вена, военное положение, Алексей Голобуцкий, Государственное бюро расследований, война России против Украины, Михаил Ткач, Слуга народа, Андрей Холодов
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