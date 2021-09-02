Политолог Кочетков: Орлы из ГФС совсем потеряли берега. Вину надо доказывать с документами в суде, а не с пистолетом в служебной машине

"Двое следователей Государственной фискальной службы из группы, которой руководит начотдела Максим Федосов (один из этих следователей – вроде бы Тарас Кручко), силой принудили директора ООО "Техноложик" Юлию Шевчук сесть в их машину, а затем, угрожая оружием (!) и посадкой в СИЗО, заставили ее подписать заранее подготовленный документ с признательными показаниями. С этим документом ей даже не дали толком ознакомиться. Об отсутствии адвоката и вспоминать неловко. Факт получил огласку, при этом ГФС его называет "допросом по месту проживания": Шевчук что, в салоне их служебной машины проживает?! Повезло, что хоть не в багажнике… Но важно, что сам вопиющий факт фактического похищения и давления на свидетеля не отрицается", – написал он.

Эксперт добавил, что силовики пытаются "доить" IT-сферу, потому что она в Украине осталась одной из "еще дышащих".

"Похоже, орлы из ГФС совсем потеряли берега. Потому что использование силы и угроза применения оружия по закону возможны только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью граждан. Каким образом под это подпадает запугивание свидетелей?! А во всех остальных случаях правоохранители должны быть вежливее, чем метрдотель, и душевнее, чем психотерапевт. IT-сфера в Украине является одной из немногих еще дышащих. Поэтому как раз на нее регулярно направлены усилия силовиков-оборотней, которые не пресекают преступников, особенно преступников из власти, а пытаются "доить" успешный бизнес. А потом руководство страны вынуждено во время международных визитов на высшем уровне выслушивать, что до ЕС и НАТО нам далеко, так как у нас проблемы с законностью", – заявил Кочетков.

Он подчеркнул, что дело не в том, есть ли нарушения в работе предприятия, а в том, как действуют силовики.

"Не берусь судить (не видел материалов дела), есть ли признаки правонарушений в работе ООО "Техноложик" и его директора. Но точно знаю, что вину надо доказывать с документами в суде, а не с пистолетом в служебной машине. И пресловутая "честь мундира" не может ничего оправдывать (хоть "честь налоговика" – тот еще оксюморон). Пострадавшая от действий ГФСников Шевчук, разумеется, обратилась к адвокатам, пишет жалобы в разные инстанции, включая офис омбудсмена. Но хамская несправедливость в том, что ее жалобы попадают как раз к Федосову – тому самому, который начальник следователей-похитителей! Мы никогда не станем цивилизованной страной, пока у нас существует бандитский беспредел силовиков, прикрываемый круговой порукой коррумпированных начальников. Не будем давать им законный отпор – потеряем и европейскую перспективу, а затем и страну целиком", – подытожил политолог.