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Политолог Сазонов: Дубилету нужен пиар и горячие заголовки в новостях

Госпредприятие "Держінформаналітика" заключило договор с иностранной компанией на создание для Украины государственной аналитической системы по выявлению поддельных лекарств, а министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о разоблачении схемы с этой же разработкой, отметил политолог и журналист Кирилл Сазонов. Он считает, что внимание Дубилета к этому контракту неслучайно.

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Кирилл Сазонов: Отличный сигнал для инвесторов. Тут никакие "инвестняни" ничего не исправят
Кирилл Сазонов: Отличный сигнал для инвесторов. Тут никакие "инвестняни" ничего не исправят
Фото: Кирилл Сазонов / Facebook

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил о разоблачении схемы вокруг разработки программного обеспечения для выявления поддельных лекарств для своего пиара, написал в своем Facebook политолог и журналист Кирилл Сазонов.

"Замечательная история. Госпредприятие Украины "Держінформаналітика" заключает договор с иностранной компанией по созданию для нас государственной аналитической системы. При этом поручение дает Минэкономики, а инвестируют иностранцы. Хорошо, подписали, будут бороться с поддельными лекарствами – тема очень нужная. Потому что я себе и друзьям вез лекарства из Египта именно потому, что шансов нарваться на подделку там ноль – очень жестко ловят и жестоко наказывают. Украине это интересно? Более чем. Можно ставить даже плюсик авторам и исполнителям идеи, но дальше начинается какая-то непонятная возня. Министр Кабмина Дубилет заявляет, что разоблачена схема по разработке... как раз ПО, которое должно бороться с поддельными лекарствами. Таких совпадений не бывает", – написал Сазонов.

Он добавил, что если к исполнителю есть претензии, то их нужно обосновывать в суде.

"Потому что исполнитель по договору заявляет, что свои обязательства выполнил честно. Есть претензии? В суд. И вообще, можно подробнее и с фактами про схему? Потому что не может быть, чтобы госпредприятие подписало договор просто для создания схемы. Не может быть, чтобы Минэкономики эту схему разрешило. Потому что премьер [Алексей] Гончарук сегодня лично в Верховной Раде говорил, что с коррупцией на высшем уровне у нас давно покончено и всем это известно. Если Гончарук не врет, что же получается? Банальный отжим чужой идеи? Отличный сигнал для инвесторов. Тут никакие "инвестняни" ничего не исправят. Впрочем, Дубилету нужен пиар и горячие заголовки в новостях. Разоблачил схему, опроверг слова Гончарука про победу над коррупцией. Не зря поговаривают, что определенные круги именно Дубилета рассматривают в качестве замены действующему премьеру. [Бизнесмен Игорь] Коломойский будет очень даже рад. А это аргумент", – заявил политолог.

https://www.facebook.com/kirilo.sazonov/posts/2737338199686921

"Держінформаналітика" объявила и провела конкурс среди инвесторов для финансирования проекта, победителем стала компания Azatek из Гонконга, рассказал агентству "Интерфакс-Украина" директор "Держінформаналітики" Кирилл Маслов. Заявление Дубилета отпугивает инвесторов, считает он.

Теги: инвестиции, лекарства, Дмитрий Дубилет, Кирилл Сазонов, Минэкономики, Кабмин
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