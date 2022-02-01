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"Польша является нашим крупнейшим соседом, союзником, другом". Корниенко назвал поляков промоутерами Украины в Европе. Видео

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Парламентарий высоко оценил помощь Великобритании и Польши на фоне возможного вторжения России
Парламентарий высоко оценил помощь Великобритании и Польши на фоне возможного вторжения России
Фото: sluga-narodu.com

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко назвал альянс Украины с Великобританией и Польшей дополнительной возможностью для сотрудничества. Об этом он сказал 1 февраля в кулуарах Верховной Рады, сообщает LB.ua.

"Это не какая-то альтернатива чему-то. Это не альтернатива НАТО или Евросоюзу, это даже не альтернатива другому региональному образованию, так называемому "Триморью" – там, где балтийские страны, Польша, Украина. Это дополнительная возможность для сотрудничества. Эта миссия поможет отвечать на вопросы текущие, касающиеся безопасности", – подчеркнул Корниенко.

Он высоко оценил помощь Великобритании и Польши на фоне возможного вторжения России.

"Мы понимаем, что Великобритания является одним из крупнейших поставщиков оружия и такого оружия интересного. Оно было высоко оценено экспертами. А Польша, кроме того, что тоже оказывает военную помощь, она политически была, есть и, надеюсь, будет за Украину", – сказал Корниенко.

Он добавил, что "Польша является ближайшим соседом, союзником, другом" для Украины.

"Я общался в Брюсселе с коллегами, с поляками. Они очень exсited, чтобы помочь Украине, они очень вдохновлены, они очень хотят еще больше помочь и от себя, и в Европе об этом говорят. Они действительно в хорошем смысле промоутеры Украины по этим вопросам", – рассказал Корниенко.

ВИДЕО
Видео: LBTV / YouTube
Контекст:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая 21 января в австралийском Институте Лоуи, говорила о развитии трехсторонних связей с Украиной и Польшей.

После выступления Трасс британская некоммерческая организация "Совет по геостратегии" опубликовала в Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

О том, что Джонсон и Моравецкий во время визита в Украину намерены объявить о новом формате трехстороннего сотрудничества с Украиной, стало известно 31 января.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Польша, Великобритания, помощь, парламент, Александр Корниенко, сотрудничество
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