ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского. Они позвали его "на чебурек и разговор в кафе"

Зеленский 26 ноября ответит на 30 вопросов приглашенных СМИ
Зеленский 26 ноября ответит на 30 вопросов приглашенных СМИ
Фото: EPA

Корреспондентов польских изданий в Украине не аккредитовали на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 26 ноября, анонсированную Офисом президента накануне. Об этом журналист Radio Wnet Павел Боболович написал в Facebook.

25 ноября в Офисе президента сообщили, что на 26 ноября запланирован пресс-марафон Зеленского, который посвящен "экватору" его пребывания в должности. В ОП сообщили, что "в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов" к участию в мероприятии пригласят журналистов только из 30 СМИ. Предполагается, что марафон продлится три часа.

Позднее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опубликовал список приглашенных СМИ. Из иностранных изданий в нем присутствуют Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC.

Польские корреспонденты в Киеве обратились к президенту.

"Поскольку мы не можем принять участие в вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию), принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве", – говорится в обращении. 

Корреспонденты не назвали время предполагаемой встречи, выразив готовность подстроиться под график главы государства. 

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4653255058075373

Украинские журналисты, которых также не пригласили на пресс-марафон, намерены 26 ноября прийти к месту его проведения, чтобы выразить протест. Они обратили внимание, что раньше на пресс-конференции с президентом была предусмотрена аккредитация, а не "приглашение избранных".

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. 

Глава государства проводил пресс-марафон со СМИ в октябре 2019 года. Мероприятие длилось 14 часов.

Последний раз со СМИ глава государства общался на большой пресс-конференции 20 мая 2021 года. Локацией выбрали госпредприятие "Антонов".

Теги: СМИ, Польша, Владимир Зеленский, журналисты, пресс-конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
"Какие зайки", "Вы такие милые". Крис Хемсворт показал, как его жена испачкала нос, поедая десерт
"Какие зайки", "Вы такие милые". Крис Хемсворт показал, как его жена испачкала нос, поедая десерт
"Выглядите ухоженной стареющей дамой", "Сними этот кошмар". Тодоренко оголила бедро в "необычном" образе
"Выглядите ухоженной стареющей дамой", "Сними этот кошмар". Тодоренко оголила бедро в "необычном" образе
"Это был быстрый поцелуй". Бритни Спирс умилила сеть новогодним видео со своим женихом
"Это был быстрый поцелуй". Бритни Спирс умилила сеть новогодним видео со своим женихом
"Хейли, верни ему телефон". Джастин Бибер написал жене послание, которому фаны не поверили
"Хейли, верни ему телефон". Джастин Бибер написал жене послание, которому фаны не поверили
  Скандал в "НеАнгелах". Каминская ответила на обвинения певицы Viktoria в рукоприкладстве
  Скандал в "НеАнгелах". Каминская ответила на обвинения певицы Viktoria в рукоприкладстве
"Давай, жги. Твое время пришло". Певица Viktoria засветила пышный бюст в блузке с глубоким декольте
"Давай, жги. Твое время пришло". Певица Viktoria засветила пышный бюст в блузке с глубоким декольте
"Лучше бы взяла бутылку с вином". Кейт Хадсон рассмешила поклонников предметом, которым раскатывала тесто
"Лучше бы взяла бутылку с вином". Кейт Хадсон рассмешила поклонников предметом, которым раскатывала тесто
"Ох, давно мечтал увидеть такие фото". Злата Огневич засветила голую грудь, прикрыв соски тонким поясом
"Ох, давно мечтал увидеть такие фото". Злата Огневич засветила голую грудь, прикрыв соски тонким поясом
  Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах
  Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах
Госпитализированный с инфарктом 75-летний Марк Рудинштейн впал в кому – СМИ
Госпитализированный с инфарктом 75-летний Марк Рудинштейн впал в кому – СМИ
  "Он мне нравится по-мужски". 66-летняя Долина призналась в женских симпатиях к 69-летнему Путину
  "Он мне нравится по-мужски". 66-летняя Долина призналась в женских симпатиях к 69-летнему Путину
"Работайте над собой". Спортсменка Бех-Романчук в бикини крупным планом показала достоинства своей фигуры
"Работайте над собой". Спортсменка Бех-Романчук в бикини крупным планом показала достоинства своей фигуры
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети
"Огонь", "Ты просто идеальна". 56-летняя Элизабет Херли засветила грудь в секси-бикини
"Огонь", "Ты просто идеальна". 56-летняя Элизабет Херли засветила грудь в секси-бикини
  "До синяков и страшных эмоциональных состояний". Певица Луна заявила, что Бардаш ее "неоднократно избивал"
  "До синяков и страшных эмоциональных состояний". Певица Луна заявила, что Бардаш ее "неоднократно избивал"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Аж слюнки потекли". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (145386)
2
"Божечки-кошечки". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала промежность в прозрачном боди (104607)
3
"Божественная". 39-летняя Мейхер показала полуголое тело со всех сторон (97516)
4
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (92363)
5
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (79806)
6
"Сиськи!", "В 70 хочет выглядеть на 30. Всему есть предел". 63-летняя Мадонна перед камерой пощупала свою грудь (64196)
7
"Юрина семья". Горбунов показал всех своих детей на одном фото (58179)
8
"Ой, какая девочка". Тина Кароль показала промежность (58146)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS