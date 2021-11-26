Польских журналистов не пригласили на пресс-конференцию Зеленского. Они позвали его "на чебурек и разговор в кафе"

25 ноября в Офисе президента сообщили, что на 26 ноября запланирован пресс-марафон Зеленского, который посвящен "экватору" его пребывания в должности. В ОП сообщили, что "в связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов" к участию в мероприятии пригласят журналистов только из 30 СМИ. Предполагается, что марафон продлится три часа.

Позднее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опубликовал список приглашенных СМИ. Из иностранных изданий в нем присутствуют Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg и BBC.

Польские корреспонденты в Киеве обратились к президенту.

"Поскольку мы не можем принять участие в вашей пресс-конференции (никто из представителей польских СМИ, живущих в Украине, не был приглашен на конференцию), принимая во внимание значение польско-украинского партнерства и значение Украины для наших читателей, зрителей и слушателей, мы приглашаем вас, господин президент, на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве", – говорится в обращении.

Корреспонденты не назвали время предполагаемой встречи, выразив готовность подстроиться под график главы государства.

Украинские журналисты, которых также не пригласили на пресс-марафон, намерены 26 ноября прийти к месту его проведения, чтобы выразить протест. Они обратили внимание, что раньше на пресс-конференции с президентом была предусмотрена аккредитация, а не "приглашение избранных".