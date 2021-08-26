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ПОЛИТИКА

"Помогает людям". Украинские журналисты и издатели просят не вводить мораторий на рекламу лекарств в СМИ

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Лекарства в СМИ рекламируются по закону, говорится в обращении
Лекарства в СМИ рекламируются по закону, говорится в обращении
Фото: pixabay.com

Украинская ассоциация медиабизнеса (УАМБ), Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и Ассоциация независимых региональных издателей (АНРИ) Украины выступили против введения моратория на рекламу лекарств в СМИ. Обращение организаций опубликовал 26 августа в Facebook глава НСЖУ Сергей Томиленко.

УАМБ, НСЖУ и АНРИ "призывают Офис президента Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины отменить поручение Кабинету Министров Украины принять меры "по минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье, в частности путем установления до 1 января 2024 года моратория на приведение в теле-, радиопередачах, СМИ любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации" и изменить решение СНБО от 30 июля.

"Журналистский союз и Ассоциации издателей и владельцев медиабизнеса поддерживают усилия президента и правительства, направленные на защиту здоровья населения и развитие эффективной системы здравоохранения. Убеждены, что при этом власти следует активнее привлекать медийщиков к партнерству в информировании населения об инициативах в сфере здравоохранения. В то же время упомянутый мораторий не является эффективным в "минимизации вредного воздействия самолечения", вводится без консультаций с медиакомпаниями и грозит усилить кризисные явления в украинских СМИ", – говорится в обращении.

Его подписанты считают, что присутствие на телевидении, радио и в СМИ информации рекламного характера о лекарствах, медизделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации – "это прежде всего информирование населения, которое всегда сопровождается призывом о недопустимости самолечения".

"Рекламируются исключительно безрецептурные средства профилактики и лечения заболеваний", – подчеркивается в документе.

УАМБ, НСЖУ и АНРИ объяснили, что за содержание рекламных объявлений в СМИ "ответственность несет идентифицированный заказчик, а медиа соблюдают установленные законодательством требования к рекламе лекарственных средств".

"Действующее законодательство в сфере рекламы соответствует мировым стандартам, согласно которым безрецептурные препараты можно рекламировать, придерживаясь определенных правил (предупреждение об опасности самолечения!). Введение моратория – это фактически призыв игнорировать действующий закон Украины "О рекламе" и наказывать СМИ, которые все-таки будут размещать легальную рекламу лекарственных средств", – сказано в совместном заявлении.

Его авторы подчеркивают, что у СМИ "есть два способа существования – зарабатывать деньги и становиться независимыми на благо аудитории или получать дотации от владельцев, которые требуют лояльности, а это уже противоречит интересам общества".

"Запрет на рекламу лекарственных средств – это шаг против экономической устойчивости части украинских СМИ. В отдельных национальных медиа доля такой рекламы колеблется от 15 до 45%, соответственно сужение возможностей для СМИ получать рыночные доходы приведет к сокращению медиапроизводства и ухудшит доступ украинцев к общественно важной информации", – считают в УАМБ, НСЖУ и АНРИ.

Представители данных организаций отметили, что "отсутствие этих доходов является угрозой информационной безопасности, а варианта замещения рекламных потерь СНБО не предложило".

"Профессиональные медиа – это как раз те источники информации, которые помогают жителям Украины быть информированными о вреде самолечения, ответственно относиться к собственному здоровью, избегать воздействия мошеннических схем в медицине (в том числе по употреблению фальсификатов вместо лекарств) и уметь отличать подделки. Реклама лекарств и медицинских услуг является мощным инструментом конкуренции среди производителей и аптечных сетей – и это помогает людям получать доступ к медицинским услугам и лекарств высшего качества по более привлекательной цене", – говорится в обращении.

Организации подчеркнули, что "готовы к диалогу по вопросам улучшения информирования украинцев об угрозе самолечения и об актуальных национальных инициативах по охране здоровья".

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/4262352017182963

Контекст:

30 июля на заседании СНБО принято решение о необходимости ввести в Украине с 1 января 2024 года "моратория на приведение в теле-, радиопередачах, средствах массовой информации любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации". Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО своим указом от 18 августа.

Теги: телевидение, медицина, реклама, СНБО, лекарства, доходы, радио, запрет, лечение, законодательство, журналисты, украинцы, НСЖУ, мораторий, Сергей Томиленко, Национальный союз журналистов Украины
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