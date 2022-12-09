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Пономарев: Путина надо устранять не киллером, а революцией

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Пономарев в марте обещал $1 млн тому, кто передаст Путина (на фото) правосудию "живым или мертвым". Сейчас, по его мнению, задачу устранения главы Кремля "индивидуальным действием не решить"
Пономарев в марте обещал $1 млн тому, кто передаст Путина (на фото) правосудию "живым или мертвым". Сейчас, по его мнению, задачу устранения главы Кремля "индивидуальным действием не решить"
Фото: ЕРА

Получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России, бизнесмен Илья Пономарев сомневается, что президента РФ Владимира Путина можно устранить с помощью киллера. Об этом он заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Пономарев напомнил, что в марте он пообещал вознаграждение в размере $1 млн тому, кто передаст международному правосудию "живым или мертвым" Путина, "разыскиваемого за военные преступления против граждан Украины, а также за узурпацию власти и неоднократное грубое нарушение конституции Российской Федерации".

"И несколько было бизнесменов, которые меня поддержали и сказали, что они тоже по миллиону на эту задачу скинутся. Но, к сожалению, эта цифра не решает этой задачи. И Путина, конечно, надо устранять не киллером, а революцией. Это не индивидуальные действия. Индивидуальным действием, я боюсь, эту задачу не решить", – добавил он.

Бацман возразила, что в России не видно протестных настроений и лидера, который мог бы возглавить такое движение. "Я в революцию абсолютно не верю", – подчеркнула журналистка. 

По мнению Пономарева, это хорошо, что такого лидера нет. 

"Зачем нам новый царь-то? – пояснил он. – Когда ты увидишь революцию – это означает, что она уже происходит. Когда ты ее не видишь – и слава богу, что никто ничего не видит. Потому что тогда против этого и противодействовать, соответственно, невозможно. Что, в 1916 году в Российской империи просматривалась какая-то революция? Ни фига она не просматривалась. Причем никем. Как известно, Владимир Ильич Ленин в конце января 1917-го говорил, что "жаль, что мы не доживем до революции, но, может быть, нашим детям посчастливится до этого времени дожить". Это был конец января 1917 года. Человек, который точно был погружен в процесс, который был одним из самых активных российских политических оппозиционных деятелей, – тем не менее он менее чем за месяц до революции не видел для нее предпосылок". 

Пономарев напомнил о распаде СССР и заявил, что "никто про это не думал", пока это не произошло.

"Я вот очень доволен, что разнообразные лидеры прошлого, в том числе из оппозиции, уходят на второй план. Потому что главная, на мой взгляд, ошибка, которую пытался, сделать и Запад в том числе, – это именно поменять плохого царя на хорошего. "Вот, там, Леша Навальный – он хороший царь – при нем будет лучше".  [Борис] Немцов – это конечно, это было бы прекрасно", – заявил политик. 

По его мнению, если бы в 1996 году на выборах президента РФ "дали возможность победить" Геннадию Зюганову, "который на самом деле эти выборы выиграл, то следующим президентом РФ был бы Борис Немцов с вероятностью 95%".

"Но именно Борис Немцов сделал очень много для того, чтобы не дать возможности Зюганову прийти к власти, чтобы организовать совершенно возмутительный наезд, который был в ходе той избирательной кампании, в которой очень многие из нынешних оппозиционеров полностью предали любые демократические идеалы во имя, там, более высокой цели, как они ее понимали. И мы до сих пор расхлебываем именно это. И в 93-м году, когда принималась действующая российская конституция, которая, собственно, и дала возможность Путину занять ту позицию, которую он занял, – все те же самые прекрасные "демократы" очень активно топили за расстрел Белого дома и за тот переворот, который тогда произошел. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, – это именно результат деятельности этих господ. И слава богу, что никто из них к власти дальше не придет", – добавил Пономарев. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, СССР, Илья Пономарев, революция, Алеся Бацман, власть, киллер
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