Порошенко обратился к Зеленскому после столкновений у его дома в Козине

Порошенко: Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы боитесь нас Фото: Петро Порошенко / Facebook

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко писала, что "титушки" пытались прорваться к дому Порошенко, и репостила в Facebook видео депутата Киевского городского совета Александра Погребиского.

Telegram-канал "Карточный офис" писал, что там происходят "бои между ветеранами и членами партии Петра Порошенко при поддержке полиции".

Блогер Андрей Луганский заявлял в Telegram, что в столкновениях участвовали с одной стороны титушки, с другой – ветераны.

"С одной стороны – люди с флагами Украины. Ветераны. Участники войны с Россией. Активисты. А с другой кто?" – писал он.

Также на акцию в поддержку Порошенко приехал нардеп от "Евросолидарности" Ахтем Чийгоз.

В полиции сообщили, что "существенных нарушений правопорядка не выявлено, участники акции несколько раз пытались начать толкотню, которую полицейские неоднократно прекращали".

Порошенко приехал к ветеранам и активистам, которые были в Козине. В Facebook он опубликовал видео общения с ними.

Порошенко сказал, что приехал поблагодарить их. "Мы продемонстрировали всей стране, чем отличаемся от той гадости", – сказал он во время общения с ветеранами.

В подписи к ролику Порошенко написал, что вчера у его дома пытались реализовать "грязный сценарий за деньги, украденные у налогоплательщиков".

"Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали произойти. Вы все – большие молодцы! Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, пороча Украину", – заявил он.

Порошенко обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы боитесь нас".