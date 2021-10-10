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Порошенко обратился к Зеленскому после столкновений у его дома в Козине

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Порошенко: Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы боитесь нас
Порошенко: Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы боитесь нас
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко вечером 9 октября отреагировал на столкновения между неизвестными лицами и активистами с украинскими флагами, которые происходили у его дома в Козине Киевской области.

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко писала, что "титушки" пытались прорваться к дому Порошенко, и репостила в Facebook видео депутата Киевского городского совета Александра Погребиского. 

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/4371343252953454

Telegram-канал "Карточный офис" писал, что там происходят "бои между ветеранами и членами партии Петра Порошенко при поддержке полиции". 

Блогер Андрей Луганский заявлял в Telegram, что в столкновениях участвовали с одной стороны титушки, с другой – ветераны. 

"С одной стороны – люди с флагами Украины. Ветераны. Участники войны с Россией. Активисты. А с другой кто?" – писал он. 

Также на акцию в поддержку Порошенко приехал нардеп от "Евросолидарности" Ахтем Чийгоз.  

В полиции сообщили, что "существенных нарушений правопорядка не выявлено, участники акции несколько раз пытались начать толкотню, которую полицейские неоднократно прекращали". 

Порошенко приехал к ветеранам и активистам, которые были в Козине. В Facebook он опубликовал видео общения с ними.

Порошенко сказал, что приехал поблагодарить их. "Мы продемонстрировали всей стране, чем отличаемся от той гадости", – сказал он во время общения с ветеранами. 

В подписи к ролику Порошенко написал, что вчера у его дома пытались реализовать "грязный сценарий за деньги, украденные у налогоплательщиков". 

"Спасибо ветеранам и активистам, которые не дали произойти. Вы все – большие молодцы! Офису президента я хочу сказать: вы за это будете нести ответственность. Будете отвечать за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента раздает приказы о покупке титушек, посылает их сюда, пороча Украину", – заявил он.

Порошенко обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вот вы боитесь нас". 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2127068484118346/

Контекст:

Как сообщил утром 10 октября "5 канал", акция у дома Порошенко продолжается больше суток. Ближе к полуночи и ветераны, и те протестующие, которых в окружении Порошенко называют титушками, начали расходиться, но к сегодняшнему утру все же осталось несколько десятков представителей обеих сторон.

По подсчетам канала, там сейчас находится порядка 50 неизвестных мужчин, которые "неохотно" идут на контакт с журналистами. По данным нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, им за участие в протесте у дома экс-президента платили от 700 до 1000 грн. Он говорит, что среди этих неизвестных "титушек" были несовершеннолетние. 

По информации "Сегодня", причина протеста – выход новых записей разговоров нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, на которых якобы фигурирует Порошенко. Эти записи обнародовала Служба безопасности Украины 8 октября. Глава СБУ Иван Баканов заявлял тогда, что СБУ проверит причастность Порошенко к делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует Медведчук.

Активисты, по данным "Сегодня", требуют объяснить, связан ли Порошенко с Медведчуком и помогал ли в финансировании боевиков ОРДЛО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, титушки, Ирина Геращенко, митинг, столкновения, Ахтем Чийгоз, акции протеста
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