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Порошенко отказался давать показания – Госбюро расследований

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок. "Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", – отметил представитель ГБР.

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