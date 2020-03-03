Порошенко прокомментировал появление сына на концерте российского рэпера Face

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", депутат Верховной Рады Петр Порошенко не осуждает своего сына Михаила, который подпевал российскому рэперу Face на концерте в Лондоне. Об этом экс-президент 3 марта сказал "Радіо Свобода".
Порошенко поинтересовался, сколько лет журналистке, после чего сообщил, что Михаилу – 19 и он "не маленький мальчик", чтобы просить разрешения у отца.
"Я бы на такой концерт не пошел. Какой-то рокер, я его не знаю. Но он выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым – Украина, выступает против власти [президента РФ Владимира] Путина, поддерживает российскую оппозицию. Может, он и про Путина песню споет", – заявил политик.
Он также сказал, что, задавая подобные вопросы, журналисты "не на Украину работают".
«Ви вважаєте, що він маленький хлопчик, щоб в мене дозволу питав?»— Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 3, 2020
Петро Порошенко про сина і концерт репера Face в Лондоні pic.twitter.com/fUZcj26oSG
На концерте рэпера Face, который прошел в Лондоне 21 февраля, заметили Михаила Порошенко. СМИ и соцсети отметили, что он подпевал исполнителю из РФ, и напомнили, что в 2017 году в сети появилось фото младшего сына Порошенко в футболке с надписью Russia. Тогда он учился в Concord College в Великобритании. Его отец, на тот момент президент Украины, сказал, что фото карнавальное и сделано в ночь на Хэллоуин.
22-летний Face (настоящее имя Иван Дремин) – один из наиболее популярных российских рэп-исполнителей, часто использует в треках ненормативную лексику. В текстах из альбома "Пути неисповедимы" называет Россию "зоной", а себя – "врагом державы". В интервью "Русской службе ВВС" в 2018 году заявил, что Крым – "не наш".