Послы ЕС намерены снять санкции с Арбузова и Табачника – журналист

После снятия санкций Евросоюза с бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника в списке останется восемь человек, отметил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

На следующей неделе послы стран Евросоюза намерены исключить из санкционного списка бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника. Об этом в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на следующей неделе удалят [из санкционного списка] Арбузова и Табачника. В списке остается всего восемь человек, включая [беглого экс-президента Украины Виктора] Януковича и его сына. Если вам интересно, почему ЕС не преследует олигархов в России из-за [российского оппозиционера Алексея] Навального, просто посмотрите на этот сокращающийся список", – написал журналист.

EU ambassadors will next week remove former PM of #Ukraine Arbuzov & the ex education minister Tabachnyk. only 8 people remain on the list now, incl #Yanukovych & his son. if you wonder why EU doesn't go after oligarchs in #Russia due to #Navalny, just look at this dwindling list — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 23, 2021

Санкции против Януковича и его ближайшего окружения Евросоюз ввел в феврале 2014 года и с тех пор неоднократно их продлевал. В последний раз Европейский союз продлил их до 6 марта 2021 года.

Сначала в списке было 22 человека: экс-президент Украины Виктор Янукович, два его сына Александр и Виктор, экс-премьер Николай Азаров и его сын Алексей, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, экс-глава Администрации Президента Андрей Клюев, экс-нардеп Сергей Клюев, экс-заместитель главы АП Андрей Портнов, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр энергетики Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бизнесмен Сергей Курченко, экс-министр юстиции Елена Лукаш, экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-глава СБУ, бывший советник Януковича Игорь Калинин и экс-нардеп Юрий Иванющенко.

В течение 2015–2019 годов санкции сняли с 10 из них, в том числе с погибшего Виктора Януковича – младшего. В 2020 году санкции сняли с Азарова и Ставицкого.

Сейчас в списке остаются экс-президент и девять его соратников: Александр Янукович, Пшонка с сыном, Захарченко, Ратушняк, Арбузов, Клименко, Табачник, Курченко.