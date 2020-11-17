Посол Литвы: Наиболее важно сегодня для Украины на пути к НАТО – терпеливо делать домашнее задание и делать его хорошо

Посол Литвы в Киеве Вальдемарас Сарапинас призвал Украину имплементировать оборонные реформы на пути к членству в НАТО.

Украина должна делать "домашнюю работу" на пути к членству в НАТО, и возможно, через 10–12 лет она сможет стать полноправным членом Альянса. Об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас 17 ноября на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я искренне надеюсь, что через 10–12 лет, может, даже быстрее мы как члены НАТО сможем приветствовать Украину не как нашего активного партнера, а как активного члена [Альянса]. Наиболее важно сегодня – терпеливо делать ваше домашнее задание и делать его хорошо. Конечно, это потребует времени, потому что сложнее, чем трансформировать систему, – это изменить культуру, привычки. Но процесс продолжается, у вас есть прочная основа... Нет сомнений в том, что Литва является настоящим защитником интеграции Украины в НАТО, наши дипломаты борются за Украину – возможно, "борются" – не слишком сильное слово – в коридорах в Брюсселе и Вашингтоне, наши военные инструкторы и советники помогают практически в Украине, в Десне, Яворове, Очакове, Бердичеве. И сегодня литовская военная тренировочная миссия в Украине продолжается в полной мере, несмотря на вызовы коронавируса", – сказал он.

Посол призвал Украину имплементировать оборонные реформы.

"В этом отношении я бы настоятельно рекомендовал Министерству обороны продолжить реформы профессионального военного образования и управления человеческими ресурсами, которые поддерживают Литва и другие союзники, потому что я уверен в том, что наибольшим ключом к успеху являются правильные люди – люди, которые стимулируют изменения в стране, люди с соответствующим образованием, люди с хорошими знаниями английского языка", – сказал Сарапинас.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

В декабре 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

5 февраля 2020 года Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу "Украина – НАТО" нового качества.