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Кулеба назвал шесть принципов, способных "сшить" Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что украинцы могут голосовать за любую партию и жить в разных регионах страны, но они должны договориться об общих основоположных принципах.

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Кулеба назвал "полной чушью" тезисы о разделенной Украине
Кулеба назвал "полной чушью" тезисы о разделенной Украине
Фото: ЕРА

Украине пора забыть навязанную ей "мантру" о якобы разделенной стране, заявил 14 ноября в блоге для НВ министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Призрак разделения преследует нас минимум с 2004‑го и пресловутых "трех сортов". Да, спустя 10 лет сопротивление российской агрессии объединило весомое большинство общества, а в манипуляции о разделенной стране акцент перешел на временно отсеченные территории. Но этот глубинный навязанный страх никуда не пропал. Мы все еще боимся, что, признав различия, дадим разорвать себя на части", – написал дипломат.

Он назвал "ложные выводы, которые обычно идут в придачу" к тезису о разделенной стране. В их числе – разное отношение востока и запада страны к Европейскому союзу и НАТО, желание украинских венгров или болгар "отделиться", а также "дебри размышлений о том, как все неоднозначно и что Украина якобы должна оставаться буфером между Россией и Западом, что она обречена на провал и распад".

"Буду дипломатичен: все это полная чушь. ...Пора освободиться от страха, гнева и отрицания всего другого. Нужно договориться об общих основоположных принципах, отрицать которые нельзя никому. В случае Украины шесть принципов способны сшить страну: независимость, территориальная целостность, европейский и евроатлантический выбор, свободные выборы, подотчетная власть и украинский язык как государственный", – объяснил Кулеба.

По его словам, "в остальном можно спорить сколько угодно, быть любого расового и этнического происхождения, голосовать за любую партию и жить в любой области страны".

В ходе президентских выборов 2004 года по телевидению транслировали видеоролик, который разделил всех украинцев на три сорта: западных, центральных и юго-восточных. 

Теги: Украина, НАТО, украинский язык, независимость, Дмитрий Кулеба, украинцы, дипломаты
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