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ПОЛИТИКА

Посол заявил, что украинская сторона будет работать над организацией встречи Байдена и Зеленского

Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что телефонный разговор между новым президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским возможен в скором времени.

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Ельченко: В первую очередь должен состояться телефонный контакт, над этим мы сейчас работаем
Ельченко: В первую очередь должен состояться телефонный контакт, над этим мы сейчас работаем
Фото: EPA

Украинские дипломаты работают над организацией встречи президента США Джо Байдена с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко 20 января на брифинге, который транслировал "Укринформ".

На вопрос, можно ли ожидать визита президента США в Украину, Ельченко ответил: "Я думаю, что, конечно, можно".

"Думаю, это будет один из первых вопросов, с которого мы начнем вести диалог с новой администрацией. В первую очередь должен состояться телефонный контакт, над этим мы сейчас работаем. Думаю, это будет очень скоро. Надо установить личные связи. Понятно, что визит для этого – самый лучший повод. И не надо забывать, что возможен визит президента Зеленского сюда. Поэтому я думаю, что это должно быть двустороннее движение и все зависит от того, как мы начнем диалог с новой администрацией", – сказал дипломат.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. 20 января состоялась его инаугурация, Украину официально представлял Ельченко.

После инаугурации Зеленский выразил уверенность в улучшении украинско-американских отношений. Он заявил, что будет рад видеть Байдена в Киеве.

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 19732009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 20092017 годах – вице-президентом. 

Теги: США, Украина, Джо Байден, Владимир Ельченко, Владимир Зеленский
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