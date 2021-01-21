ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

США будут оставаться непоколебимыми в поддержке Украины – посольство

США будут стремиться, чтобы Украина была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии, заявила временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В посольстве США заверили в поддержке Украины
В посольстве США заверили в поддержке Украины
Фото: EPA

США продолжат поддерживать Украину. Об этом сказала временный поверенный по делам США в Украине Кристина Квин 20 января во время мероприятия в посольстве страны в Киеве, организованного по случаю инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Ее речь опубликовала пресс-служба дипмиссии.

"Пока новый президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", – заявила Квин.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был 45-й президент США, республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Трамп заявил, что результаты выборов были сфальсифицированы, не признал своего поражения и стал первым за более чем 150 лет президентом США, который отказался участвовать в церемонии инаугурации своего преемника. На церемонии 20 января присутствовали три бывших президента – Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие. 

Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 19732009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет – в 20092017 годах – вице-президентом. 

"ГОРДОН" следил за инаугурацией Байдена в режиме онлайн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, посольство США, инаугурация, Кристина Квин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Леди Гага с косой вокруг головы исполнила гимн на инаугурации Байдена. Фото, видео
  Никитюк: Учу китайский язык
  Никитюк: Учу китайский язык G
Дмитрий ГОРДОН
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Внучка Ротару намекнула на дуэтную песню
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Дан Балан показал фото со съемок нового клипа и рассказал, когда состоится премьера
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
Кудрявцева после заражения коонавирусом оказалась на инвалидной коляске. Видео
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира
  Никитюк рассказала, сколько метров у нее квартира G
Дмитрий ГОРДОН
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах G
Дмитрий ГОРДОН
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS