Посольство США в Украине обеспокоено нападениями на политиков и активистов

В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность, говорится в заявлении американской дипмиссии в Киеве.

В посольстве США в Украине заявили об обеспокоенности в связи с недавними нападениями на активистов и политиков, сообщение обнародовано в Twitter дипмиссии.

Дипломаты призвали к надлежащему расследованию инцидентов.

"Мы обеспокоены недавними потенциальными нападениями, направленными против как политических деятелей, так и представителей гражданского общества. Призываем правоохранительные органы тщательно расследовать эти случаи и обеспечить привлечение к ответственности всех причастных. В благополучных демократиях граждане должны иметь возможность высказывать мнение, не опасаясь за свою физическую безопасность", – сказано в заявлении.

23 июля глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что неизвестные ночью подожгли его дом. В результате происшествия никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

21 июля депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой, тот ударил нападавшего в лицо. Активисты упрекали Волошина в том, что тот работает на Россию, нардеп в ответ уверял, что Украину продали Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.