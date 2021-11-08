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Повышение тарифов на распределение газа приведет к падению рейтингов власти – политолог

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Светлана Кушнир: 52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов это проблема, которую должны решать центральные власти
Светлана Кушнир: 52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должны решать центральные власти
Фото: obozrevatel.com

Повышение тарифа на распределение газа увеличит суммы в платежках украинцев, что неизбежно приведет к разочарованию избирателей и обвалу рейтинга властей, заявила в эфире телеканала "Украина 24" политолог Светлана Кушнир.

"52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должны решать центральные власти. 39% украинских граждан именно по этому рейтингу говорят, что они видят в действиях власти непрофессионализм, несуразность и то, что приводит к обнищанию", – рассказала эксперт. 

Она убеждена, что если будет принято решение поднять в несколько раз тариф на распределение газа, как требуют облгазы, это вызовет возмущение населения.

"После первых платежек... Кроме того, у нас есть ситуация относительно распределения газа, что это тоже может добавиться и это будет еще одним удручающим элементом для наших кошельков. Поэтому я думаю, что рейтинги могут подвинуться", – полагает Кушнир.

Политолог отметила, что социологические данные уже говорят о падении поддержки власти, а ситуация с тарифами может эту тенденцию усугубить.

"Мы уже убедились за 2,5 года после избрания партии, которая уже на 30% потеряла электоральные предпочтения от того, что было. Было 44%, а сейчас 15%", – заявила она.

Контекст:

Портал Kosatka.Media проанализировал проекты тарифов на распределение газа от облгазов и выяснил, что компании собираются повысить плату за доставку топлива в среднем в три раза – с 1,44 до 4,14 грн за 1 м³, а в ряде регионов – до почти 9 грн.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявила, что тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило, в декабре предыдущего года.

"Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось", – говорится в сообщении.

Теги: газ, энергетика, тарифы, облгаз, Светлана Кушнир
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