Повышение тарифов на распределение газа приведет к падению рейтингов власти – политолог

"52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должны решать центральные власти. 39% украинских граждан именно по этому рейтингу говорят, что они видят в действиях власти непрофессионализм, несуразность и то, что приводит к обнищанию", – рассказала эксперт.

Она убеждена, что если будет принято решение поднять в несколько раз тариф на распределение газа, как требуют облгазы, это вызовет возмущение населения.

"После первых платежек... Кроме того, у нас есть ситуация относительно распределения газа, что это тоже может добавиться и это будет еще одним удручающим элементом для наших кошельков. Поэтому я думаю, что рейтинги могут подвинуться", – полагает Кушнир.

Политолог отметила, что социологические данные уже говорят о падении поддержки власти, а ситуация с тарифами может эту тенденцию усугубить.

"Мы уже убедились за 2,5 года после избрания партии, которая уже на 30% потеряла электоральные предпочтения от того, что было. Было 44%, а сейчас 15%", – заявила она.