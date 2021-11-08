Повышение тарифов на распределение газа приведет к падению рейтингов власти – политолог

"52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должны решать центральные власти. 39% украинских граждан именно по этому рейтингу говорят, что они видят в действиях власти непрофессионализм, несуразность и то, что приводит к обнищанию", – рассказала эксперт.
Она убеждена, что если будет принято решение поднять в несколько раз тариф на распределение газа, как требуют облгазы, это вызовет возмущение населения.
"После первых платежек... Кроме того, у нас есть ситуация относительно распределения газа, что это тоже может добавиться и это будет еще одним удручающим элементом для наших кошельков. Поэтому я думаю, что рейтинги могут подвинуться", – полагает Кушнир.
Политолог отметила, что социологические данные уже говорят о падении поддержки власти, а ситуация с тарифами может эту тенденцию усугубить.
"Мы уже убедились за 2,5 года после избрания партии, которая уже на 30% потеряла электоральные предпочтения от того, что было. Было 44%, а сейчас 15%", – заявила она.
Портал Kosatka.Media проанализировал проекты тарифов на распределение газа от облгазов и выяснил, что компании собираются повысить плату за доставку топлива в среднем в три раза – с 1,44 до 4,14 грн за 1 м³, а в ряде регионов – до почти 9 грн.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг заявила, что тарифы на услуги распределения природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ ежегодно, как правило, в декабре предыдущего года.
"Так что никаких решений об утверждении таких тарифов на следующий год не принималось", – говорится в сообщении.