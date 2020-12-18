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"Позволяет спокойно завершить год". Шмыгаль сообщил, что денег в Украине достаточно

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, на этой неделе на внутреннем рынке страны была привлечена рекордная сумма средств.

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Шмыгаль: Инвесторам Украина становится более интересной
Шмыгаль: Инвесторам Украина становится более интересной
Фото: kmu.gov.ua

До конца 2020 года в Украине хватит денежных средств. Об этом 18 декабря во время выступления в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На этой неделе, во вторник [15 декабря], на внутреннем рынке, но, в частности, при участии иностранных инвесторов, для которых Украина становится более интересной и привлекательной сегодня (и это хороший показатель), было привлечено действительно рекордное количество – 51 млрд грн, – что позволяет нам спокойно завершать этот год", – сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, это поможет "выполнять социальные обязательства перед людьми, пенсионерами, выплачивать соответствующие зарплаты в социальной сфере, а также закрывать все обязательства по капитальным вложениям".

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что до конца года Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда два транша по $700 млн. Позже стало понятно, что этого не произойдет.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Теги: зарплата, экономика, рекорд, деньги, финансы, пенсия, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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