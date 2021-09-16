Правительство передало в управление "Нафтогазу" почти половину акций "Донецкоблгаза"

Этот пакет акций Шевченковский районный суд Киева арестовал по материалам СБУ в марте этого года.

Компания с тех пор была в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В постановлении Кабмина, которое опубликовал в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гоначренко, указано, что правительство приняло решение о передаче "Донецкоблгаза" "Нафтогазу" с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за "риска, что не будет обеспечена безаварийная эксплуатация газораспределительных систем как объектов повышенной опасности".