Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию из-за коронавируса – Арахамия

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель в Кабмине и глава секретариата", – сказал нардеп.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечь себя от тяжелой формы болезни. Вакцинирован ли Мельничук, не уточняется.

Руководителя секретариата депутатской фракции партии "Слуга народа" Мельничука назначили представителем Кабмина в Раде 16 июня. Ему 32 года.