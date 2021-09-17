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Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию из-за коронавируса – Арахамия

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Мельничуку 32 года
Мельничуку 32 года
Фото: sluga-narodu.com

Представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат от партии "Слуга народа" Тарас Мельничук попал в реанимацию. Об этом сообщил журналистам 17 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Укринформ".

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель в Кабмине и глава секретариата", – сказал нардеп.

Он также призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, чтобы уберечь себя от тяжелой формы болезни. Вакцинирован ли Мельничук, не уточняется.

Руководителя секретариата депутатской фракции партии "Слуга народа" Мельничука назначили представителем Кабмина в Раде 16 июня. Ему 32 года.

Контекст:

10 сентября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также сообщил, что повторно заболел COVID-19. До этого Разумков перенес коронавирусную инфекцию в ноябре прошлого года.

В мае 2021-го спикер парламента говорил, что еще не вакцинировался от COVID-19, так как у него есть антитела к коронавирусу. "Плюс я в свое время говорил, что буду вакцинироваться за свой счет. На сегодня пока, к сожалению, в свободном доступе вакцин нет", – отмечал глава Рады.

Теги: Верховная Рада, Слуга народа, Тарас Мельничук, Давид Арахамия, Кабмин, реанимация, коронавирус
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