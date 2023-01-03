Премьер Польши собирается обсудить со Шмыгалем вопрос "героизации" Бандеры

"К любой героизации или даже упоминанию о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после произошедшего я буду говорить об этом очень и очень однозначно", – заявил Моравецкий.

Журналисты спросили у Моравецкого, как он относится к празднованию дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины. По их словам, 1 января в Twitter украинского парламента было размещено фото главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного под портретом Бандеры, а в подписи приводились цитаты лидера УПА.

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