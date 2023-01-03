Премьер Польши собирается обсудить со Шмыгалем вопрос "героизации" Бандеры

"К любой героизации или даже упоминанию о Бандере мы относимся крайне критически, очень-очень негативно. В моем первом разговоре с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем после произошедшего я буду говорить об этом очень и очень однозначно", – заявил Моравецкий.
Журналисты спросили у Моравецкого, как он относится к празднованию дня рождения Степана Бандеры на страницах Верховной Рады Украины. По их словам, 1 января в Twitter украинского парламента было размещено фото главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного под портретом Бандеры, а в подписи приводились цитаты лидера УПА.
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Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
У Украины и Польши были исторические споры, которые касались событий Второй мировой войны и вооруженных конфликтов между поляками и украинцами. Историки, особенно польские, отдельно выделяют 1943 год и события на Волыни, известные как Волынская трагедия. В другие годы они происходили на Холмщине и в Закерзонье. Точное количество погибших в этих конфликтах неизвестно до сих пор, но жертвы исчисляются десятками тысяч. Большинство погибших были поляками. Польская сторона обвиняет в происходившем Украинскую повстанческую армию, украинские историки говорят, что подразделения польской Армии крайовой убивали украинцев, поэтому ответственность за конфликт должны нести обе стороны.
В 2016 году Сейм Польши признал геноцидом Волынскую трагедию, с которой в стране ассоциируют личность Бандеры, а также установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой. В ответ Верховная Рада приняла заявление, в котором назвала решение польского Сейма некорректной оценкой трагических событий.