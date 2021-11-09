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Президенты Украины и Польши договорились обменяться визитами

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Зеленский и Дуда съездят друг к другу в гости
Зеленский и Дуда съездят друг к другу в гости
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились об обмене визитами и проведении ряда мероприятий, посвященных знаковым юбилейным датам украинско-польских отношений – 30-летию признания Польшей независимости Украины, установления дипломатических отношений и подписания Договора о дружбе и сотрудничестве.

Об этом шла речь во время телефонного разговора 8 ноября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

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"Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе. Глава Украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты", – говорится в сообщении.

Президенты также осудили координацию позиций по противодействию проекту "Северный поток – 2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока – 2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

Также главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Как сообщается, президент Украины коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в сложных эпидемических условиях. Он выразил убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Республику Польша, и поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.

Контекст:

Дуда был в Украине с трехдневным визитом 22 августа. Он принял участие в инаугурационном саммите Крымской платформы и встретился с Зеленским

Зеленский посещал Варшаву в мае – он приезжал с официальным визитом по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши.

Польша признала украинский суверенитет первой среди всех стран мира 2 декабря 1991 года, на следующий день после референдума, на котором большинство украинцев поддержало независимость страны. В тот день независимость Украины признала также Канада.

Теги: Польша, миграция, кризис, независимость, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, визит, Северный поток – 2, сотрудничество
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