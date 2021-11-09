Президенты Украины и Польши договорились обменяться визитами

Зеленский и Дуда съездят друг к другу в гости Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом шла речь во время телефонного разговора 8 ноября, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Дуда позвонил Зеленскому и президентам стран Балтии из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

"Стороны обменялись мнениями о сложной ситуации, которая сложилась на польско-белорусской границе. Глава Украинского государства проинформировал о ситуации с безопасностью на украинско-белорусской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты", – говорится в сообщении.

Президенты также осудили координацию позиций по противодействию проекту "Северный поток – 2". Собеседники были единодушны в оценках "Северного потока – 2" прежде всего как угрозы безопасности и подтвердили непоколебимую настроенность на дальнейшее противодействие проекту.

Также главы государств уделили особое внимание перспективным проектам сотрудничества в энергетической сфере, в частности, по налаживанию альтернативных путей поставок газа.

Как сообщается, президент Украины коснулся вопроса обеспечения свободы передвижения в сложных эпидемических условиях. Он выразил убеждение, что для граждан Украины не будут введены дополнительные ограничения для въезда в Республику Польша, и поднял вопрос увеличения квоты разрешений для украинских автомобильных перевозчиков.