"Продавал пропаганду и форму российских солдат". Ткаченко объяснил ввод санкций против сервиса Wildberries

"Ретейл из РФ, который в том числе продавал российскую пропаганду и форму российских солдат, не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries", – отметил министр.

Ткаченко поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за введение санкций против Wildberries и уточнил, что это была инициатива Минкультуры.

"Это еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии. Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине. Минкультуры будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы (аудио- и видеоконтент, к контролю и распространению которых не причастны поставщики услуг. – "ГОРДОН")", – предупредил Ткаченко.