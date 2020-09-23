После скандала с продажей футболок с Путиным Кабмин Украины изучит вопрос ограничения работы онлайн-сервисов с пророссийской продукцией

На заседании Кабмина министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко упомянул ivi.ru, library.ru и Wildberries в числе сервисов, которые продают пророссийскую продукцию. Wildberries предлагал в Украине футболки с президентом РФ Владимиром Путиным.

23 сентября на заседании Кабинета Министров Украины было озвучено протокольное поручение изучить возможность ограничивать работу онлайн-сервисов с пророссийской продукцией. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

С данной инициативой выступил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На днях было объявлено о выходе на украинский рынок российского онлайн-сервиса Wildberries. В связи с этим предлагается протокольное поручение Кабинету Министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые пропагандируют, предлагают продукцию разного рода и контент российского производства в разрезе продукции и российских сериалов, которые запрещены законом, типа сервисов ivi.ru или library.ru", – сказал глава Мининформполитики.

Предложения по этому поводу Ткаченко предложил поручить разработать его ведомству и Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сервис Wildberries угодил в скандал, запустив 21 сентября в Украине продажи своих товаров, среди которых оказались футболки с изображением президента РФ Владимира Путина, а также с символикой страны-оккупанта. Уже 22 сентября товары по запросам "Путин", "СССР" и "Сталин" на сайте Wildberries не предлагались.

Россия в 2014 году аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта и начала вооруженную агрессию на востоке Украины.

В связи с российской агрессией Украина ограничила доступ на свою территорию продукции, которая пропагандирует страну-оккупанта, а также заблокировала ряд российских сайтов.