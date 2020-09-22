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Российский ритейлер Wildberries предлагал в Украине футболки с Путиным. После огласки в СМИ ассортимент изменили

После того, как российский онлайн-ритейлер Wildberries объявил о запуске продаж в Украине, журналисты обнаружили на его сайте одежду с символикой страны-агрессора и ценники в гривнах. Компания исключила эти товары с сайта.

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Крупнейший российский онлайн-магазин зашел на украинский рынок
Крупнейший российский онлайн-магазин зашел на украинский рынок
Фото: depositphotos.com

Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries 21 сентября запустил продажи в Украине, при этом покупателям предлагалось приобрести разнообразные товары с изображением президента России Владимира Путина, а также с символикой страны-оккупанта. Об этом написал сайт "Сегодня".

"Введя в поиск слово "Путин", получите "отличную" возможность приобрести футболку или даже набор для вышивания с главой Кремля – все цены указаны в гривнах. Кстати, сейчас на "Путина" большие скидки. По поисковому запросу можно найти разнообразные товары со Сталиным, символикой Советского Союза и, разумеется, России", – говорилось в публикации.

Скриншот: segodnya.ua
Скриншот: segodnya.ua

Ритейлер сообщил, что доставка товара будет происходить через Meest и "Новую почту".

На данный момент доступны веб-версия сайта магазина и мобильное приложение для iOS. Есть только версии на русском языке, хотя для некоторых других страны Wildberries предлагает локализацию. В частности, пользователям из Армении доступна версия сайта на армянском, для Польши и Словакии – версии на государственном и английском языках, пишет НВ.

В пресс-службе Wildberries на запрос издания ответили, что планируют развитие украинской версии сайта и расширение ассортимента для аудитории Украины.

Сегодня, как выяснило издание "ГОРДОН", товары по запросам "Путин", "СССР" и "Сталин" на сайте Wildberries не предлагаются.

Компания была основана в 2004 году Татьяной Бакальчук. По данным российского Forbes, она сейчас занимает второе место в списке богатейших женщин РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, СССР, русский язык, онлайн-магазин, страна-агрессор
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