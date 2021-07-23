Зеленский ввел санкции против российского онлайн-сервиса Wildberries. Ритейлер продавал футболки с изображением Путина

В дополнении к решению СНБО сказано, что санкции вводятся на три года. Они также касаются подразделений ООО Wildberries в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Указанным юридическим лицам заблокируют активы, остановят транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запретят выводить капитал за пределы страны. Кроме этого, приостанавливаются исполнения экономических и финансовых обязательств, предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции СНБО запрещают передавать технологии и права на объекты интеллектуальной собственности. Юрлицам запрещено устанавливать деловые контакты, а интернет-провайдеры не смогут им предоставлять услуги по доступу пользователям сети к ресурсу www.wildberries.ru.

Под санкции попали соучредители Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчуки, директор по развитию информационных технологий Андрей Ревяшко и руководитель направления "Книги" Алексей Кузьменко.

Ограничения для физических лиц предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за границу и приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.