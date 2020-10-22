Пудрика, которого Саакашвили называл "этим типом", уволили с должности и.о. главы Одесской таможни

Причина увольнения Дениса Пудрика с должности и.о. главы Одесской таможни – отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев, сообщили в Гостаможенной службе. Его назначение на этот пост критиковал бывший председатель Одесской облгосадминистрации, ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили.

21 октября с должности и.о. главы Одесской таможни уволили Дениса Пудрика, сообщает пресс-центр Гостаможенной службы в Facebook.

"Причиной увольнения являются отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев. Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем", – сказано в релизе.

В Гостаможенной службе сообщили, что на Одесской таможне зафиксировали "многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров".

"За 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта – на 11,6%. Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, что является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы", – сообщили в ведомстве.

В связи с этим Гостаможенная служба инициировала полный аудит работы Одесской таможни. Его выводы планируют объявить после окончания проверки.

Пудрик с 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины. Он не уволился в этот период по собственному желанию, как этого требовал закон Украины об очистке власти, и попал под люстрацию: его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил в январе 2020 года.

В августе Пудрик стал и.о. главы Одесской таможни. Его назначение на этот пост критиковал бывший председатель Одесской облгосадминистрации, ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. Он называл Пудрика "этим типом" и "старым профессионалом".

"Сколько можно ходить по кругу, предлагая одних и тех же старых профессионалов и углубляя круг коррупции. Сколько можно жрать собственный национальный организм и заниматься самоуничтожением", – заявлял Сакашвили.