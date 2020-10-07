ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Работа КБ "Южное" с Беларусью не может не интересовать СБУ, разведку и руководство страны – директор Центра исследований проблем гражданского общества

Прямые отношения между Украиной и Россией в военно-космической отрасли запрещены постановлением СНБО еще с 2014 года, но КБ "Южное" работает с Беларусью, что может фактически означать сотрудничество с Россией, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виталий Кулик: Вот мне интересно, а понимает ли руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев, что все, к чему дотрагивается рука белорусских посредников, тут же транзитом уходит в Россию?
Виталий Кулик: Вот мне интересно, а понимает ли руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев, что все, к чему дотрагивается рука белорусских посредников, тут же транзитом уходит в Россию?
Фото: Vitalii Kulyk / Facebook

Украинское конструкторское бюро "Южное" продолжает сотрудничество с Беларусью, которая может быть просто посредником для работы с Россией. Об этом в своем Facebook 6 октября написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Русские заходят в КБ "Южное" через [президента Беларуси Александра] Лукашенко? Прямые отношения между Украиной и Россией в военно-космической отрасли запрещены постановлением СНБОУ от 27.08.2014. Особенно это касалось товаров двойного назначения, куда входят разработки военно-космической отрасли. В 2014 году СБУ расследовало дело, которое касалось выполнения КБ "Южное" контракта между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации. Должностные лица КБ "Южное" подозревались в выполнении обязательств по договору вразрез с постановлением СНБО. В итоге судебный иск был подан Россией, но руководство КБ "Южное" знало о возможных санкциях, но не сделало ничего, чтобы опередить такое развитие событий. Это очень похоже на преступное бездействие, которое может дорого стоить Украине", – считает эксперт.

Он опубликовал ссылку на статью белорусского издания "Витебский курьер" о сотрудничестве Беларуси с украинским КБ "Южное". Кулик отметил, что в материале "непрозрачно намекается, что, оказывается, у КБ "Южное" не прекращается взаимодействие с русскими, только идет оно теперь через Минск".

"Оказывается, КБ "Южное" подписывало генеральное соглашение о научно-техническом сотрудничестве в космической сфере вместе с НАН Беларуси, которая напрямую подчиняется Лукашенко. Ну там все подчиняется Бацьке. Вот мне интересно, а понимает ли руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев, что все, к чему дотрагивается рука белорусских посредников, тут же транзитом уходит в Россию? Как быть с тем, что он до сих пор входит в попечительский совет русского "Военмеха" (вместе с действующими сотрудниками спецслужб РФ и секретоносителями закрытых НИИ) и, говорят, регулярно посещает Россию? Конечно, он (Дегтярев) может вести свою собственную игру. Как говорится – бизнес требует. Но есть одно маленькое но. Политические события в Беларуси сейчас ставят под вопрос стратегическое сотрудничество между нашими странами в сферах, где применимы технологии двойного назначения (ВТС и космос – номер один)", – заявил автор.

Кулик напомнил, что Украина не признала результаты выборов в Беларуси, а Россия поддерживает действия Лукашенко.

"Как минимум такая активность со стороны стратегического предприятия КБ "Южное" не может не интересовать СБУ, разведку и руководство страны, которая имеет военный конфликт с Россией на Донбассе. Или я преувеличиваю? Что скажете?" – написал директор Центра исследований проблем гражданского общества.

https://www.facebook.com/vitalii.kulik/posts/3606392216078364

Теги: Россия, СБУ, Беларусь, космос, СНБО, технологии, ракеты, КБ , Виталий Кулик, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев
Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Горбачева показала дочерей
Горбачева показала дочерей
  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"
  "Рад, что вернулся". Крейг рассказал, почему согласился сыграть Бонда в "Не время умирать"
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
"Молодой и бесконечно сексуальный". Волочкова показала своего бойфренда
  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио
  Shot In The Dark. Вышла новая песня AC/DC. Аудио
"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой
"Штаны не очень", "Рубашка топовая", "Маска не идет". В Instagram обсуждают уличное фото Дорофеевой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS