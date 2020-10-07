Работа КБ "Южное" с Беларусью не может не интересовать СБУ, разведку и руководство страны – директор Центра исследований проблем гражданского общества

Прямые отношения между Украиной и Россией в военно-космической отрасли запрещены постановлением СНБО еще с 2014 года, но КБ "Южное" работает с Беларусью, что может фактически означать сотрудничество с Россией, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Виталий Кулик: Вот мне интересно, а понимает ли руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев, что все, к чему дотрагивается рука белорусских посредников, тут же транзитом уходит в Россию? Фото: Vitalii Kulyk / Facebook

Украинское конструкторское бюро "Южное" продолжает сотрудничество с Беларусью, которая может быть просто посредником для работы с Россией. Об этом в своем Facebook 6 октября написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Русские заходят в КБ "Южное" через [президента Беларуси Александра] Лукашенко? Прямые отношения между Украиной и Россией в военно-космической отрасли запрещены постановлением СНБОУ от 27.08.2014. Особенно это касалось товаров двойного назначения, куда входят разработки военно-космической отрасли. В 2014 году СБУ расследовало дело, которое касалось выполнения КБ "Южное" контракта между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации. Должностные лица КБ "Южное" подозревались в выполнении обязательств по договору вразрез с постановлением СНБО. В итоге судебный иск был подан Россией, но руководство КБ "Южное" знало о возможных санкциях, но не сделало ничего, чтобы опередить такое развитие событий. Это очень похоже на преступное бездействие, которое может дорого стоить Украине", – считает эксперт.

Он опубликовал ссылку на статью белорусского издания "Витебский курьер" о сотрудничестве Беларуси с украинским КБ "Южное". Кулик отметил, что в материале "непрозрачно намекается, что, оказывается, у КБ "Южное" не прекращается взаимодействие с русскими, только идет оно теперь через Минск".

"Оказывается, КБ "Южное" подписывало генеральное соглашение о научно-техническом сотрудничестве в космической сфере вместе с НАН Беларуси, которая напрямую подчиняется Лукашенко. Ну там все подчиняется Бацьке. Вот мне интересно, а понимает ли руководитель КБ "Южное" Александр Дегтярев, что все, к чему дотрагивается рука белорусских посредников, тут же транзитом уходит в Россию? Как быть с тем, что он до сих пор входит в попечительский совет русского "Военмеха" (вместе с действующими сотрудниками спецслужб РФ и секретоносителями закрытых НИИ) и, говорят, регулярно посещает Россию? Конечно, он (Дегтярев) может вести свою собственную игру. Как говорится – бизнес требует. Но есть одно маленькое но. Политические события в Беларуси сейчас ставят под вопрос стратегическое сотрудничество между нашими странами в сферах, где применимы технологии двойного назначения (ВТС и космос – номер один)", – заявил автор.

Кулик напомнил, что Украина не признала результаты выборов в Беларуси, а Россия поддерживает действия Лукашенко.

"Как минимум такая активность со стороны стратегического предприятия КБ "Южное" не может не интересовать СБУ, разведку и руководство страны, которая имеет военный конфликт с Россией на Донбассе. Или я преувеличиваю? Что скажете?" – написал директор Центра исследований проблем гражданского общества.