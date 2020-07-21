Работой Зеленского довольна треть украинцев – опрос группы "Рейтинг"

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", более половины респондентов не одобряют работу президента Украины Владимира Зеленского.

Работой действующего главы государства Владимира Зеленского довольны 37% украинцев. Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 21 июля.

Недовольны работой Зеленского 59% опрошенных.

Согласно опросу, работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 25%, недовольны – 57%.

Деятельностью премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны лишь 16%, недовольны 65% опрошенных.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 16–17 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Всего социологи опросили 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составила не более 2,2%.

По результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился с 24-го по 28 июня 2020 года, победу в президентских выборах одержал бы Владимир Зеленский. За него проголосовали бы 34,6% опрошенных.