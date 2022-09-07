Рада отложила рассмотрение законопроектов об акцизах на топливо и Дорожном фонде

"Законопроекта о возвращении акцизов на топливо №7668-д не будет сегодня на комитете. Не свели таблицу из-за количества правок. Соответственно, на ближайшем пленарном заседании его тоже не будет", – написал он.
Также нардепы отложили законопроект №7669 об изменениях в работе Дорожного фонда.
"Поэтому минимум пару недель мы выиграли", – отметил Железняк.
Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, что было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.
30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №7668-д, который предусматривает возвращение акцизного сбора на торговлю топливом для автомобилей. В проекте закона предусмотрено повышение ставки акцизного налога с нуля до €100 за 1000 литров бензина и других нефтепродуктов.
Законопроект №7669 аннулирует норму, которая с начала полномасштабной войны позволяла тратить деньги из Дорожного фонда исключительно на финансирование военных нужд и выплату долгов. Пока вопрос еще не рассмотрел профильный бюджетный комитет.