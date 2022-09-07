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Рада отложила рассмотрение законопроектов об акцизах на топливо и Дорожном фонде

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Депутаты внесли изменения в повестку дня
Депутаты внесли изменения в повестку дня
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины на заседании 7 сентября сняла с повестки дня несколько законопроектов. Их рассмотрят позже, сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Законопроекта о возвращении акцизов на топливо №7668-д не будет сегодня на комитете. Не свели таблицу из-за количества правок. Соответственно, на ближайшем пленарном заседании его тоже не будет", – написал он.

Также нардепы отложили законопроект №7669 об изменениях в работе Дорожного фонда. 

"Поэтому минимум пару недель мы выиграли", – отметил Железняк.

Контекст:

Верховная Рада отменила акцизы на горючее в марте 2022 года, что было обусловлено кризисом на рынке топлива, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на инфраструктуру для хранения и транспортировки энергоносителей. С июля ситуация на рынке горючего стабилизировалась, отметили в Мининфраструктуры.

30 августа Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект №7668-д, который предусматривает возвращение акцизного сбора на торговлю топливом для автомобилей. В проекте закона предусмотрено повышение ставки акцизного налога с нуля до €100 за 1000 литров бензина и других нефтепродуктов.

Законопроект №7669 аннулирует норму, которая с начала полномасштабной войны позволяла тратить деньги из Дорожного фонда исключительно на финансирование военных нужд и выплату долгов. Пока вопрос еще не рассмотрел профильный бюджетный комитет.

Теги: Верховная Рада, акциз, законопроект, финансирование, Ярослав Железняк
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