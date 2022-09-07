Рада отложила рассмотрение законопроектов об акцизах на топливо и Дорожном фонде

"Законопроекта о возвращении акцизов на топливо №7668-д не будет сегодня на комитете. Не свели таблицу из-за количества правок. Соответственно, на ближайшем пленарном заседании его тоже не будет", – написал он.

Также нардепы отложили законопроект №7669 об изменениях в работе Дорожного фонда.

"Поэтому минимум пару недель мы выиграли", – отметил Железняк.