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Рада изменила законодательство в сфере отмывания денег. Это одно из требований для вступление в Евросоюз

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За закон проголосовали 245 парламентариев
За закон проголосовали 245 парламентариев
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины приняла закон №6320, который упрощает финансовый мониторинг. Это один из шагов по адаптации украинского законодательства к требованиям для вступления в Европейский союз, сообщил на сайте партии народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, закон поможет обеспечить возможность электронного представления информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц в Единый государственный реестр.

"Все будет происходить без очередей, без предоставления ненужных бумажных документов. Мы предложили отменить требования относительно нотариального заверения копий документов, которые подаются для подтверждения личности конечного владельца", – сказал нардеп.

Принятый закон автоматизирует проверки сведений с использованием средств веб-портала. Кроме того, он обязывает учредителей юридических лиц предоставлять данные о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности для внесения или актуализации в ЕГР.

Коллега Гетманцева по фракции народный депутат Ярослав Железняк уточнил в Telegram, что таким образом Рада выполнила один из критериев, которые Украине нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС: обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам.

За закон проголосовали 245 парламентариев, написал он.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.

Теги: Верховная Рада, Украина, законодательство, закон, бенефициар, госреестр, Слуга народа, Даниил Гетманцев, отмывание денег, Ярослав Железняк, ЕС
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