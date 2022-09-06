Рада изменила законодательство в сфере отмывания денег. Это одно из требований для вступление в Евросоюз

По его словам, закон поможет обеспечить возможность электронного представления информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц в Единый государственный реестр.
"Все будет происходить без очередей, без предоставления ненужных бумажных документов. Мы предложили отменить требования относительно нотариального заверения копий документов, которые подаются для подтверждения личности конечного владельца", – сказал нардеп.
Принятый закон автоматизирует проверки сведений с использованием средств веб-портала. Кроме того, он обязывает учредителей юридических лиц предоставлять данные о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности для внесения или актуализации в ЕГР.
Коллега Гетманцева по фракции народный депутат Ярослав Железняк уточнил в Telegram, что таким образом Рада выполнила один из критериев, которые Украине нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС: обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам.
За закон проголосовали 245 парламентариев, написал он.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявила Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.