Рада отсрочила запуск торговой е-системы для проведения концессии

Верховная Рада перенесла внедрение е-системы для проведения концессии с 1 октября 2020 года на 1 сентября 2021 год.

Отсрочка связана с нехваткой финансирования и необходимостью поиска оптимального технического решения для создание ЭТС Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3961, который откладывает введение в действие электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных конкурсов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 280 нардепов, против были трое, 34 воздержались, а 26 не голосовали.

Согласно пояснительной записке (.doc), ЭТС – это двухуровневая информационно-телекоммуникационная система, включающая центральную базу данных и электронные площадки, которые взаимодействуют с центральной базой данных.

ЭТС обеспечивает возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведения концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров с арендатором государственного имущества, передаваемого в концессию.

Однако авторы документа отмечают, что аналогов подобных систем в мире пока не существует и нет практики по управлению ими. Поэтому необходимо больше времени для поиска оптимального технического решения для создания ЭТС.

Кроме этого, авторы подчеркнули, что разработка ЭТС требует значительных дополнительных ресурсов, а в государственном бюджете на 2020 год их не предусмотрено. Поэтому необходима донорская помощь, которую нельзя получить из-за пандемии COVID-19.

Документ предлагает перенести внедрение ЭТС для проведения концессионных торгов с 1 октября 2020 года на 1 сентября 2021 года.

Верховная Рада приняла закон о концессиях 3 октября 2019 года. Согласно документу, термином "концессия" определяется форма государственно-частного партнерства, которая заключается в предоставлении прав на создание, строительство, ремонт, техническое переоснащение; управление объектом концессии; предоставление услуг.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 17 октября.