Рада поддержала предложения Зеленского и восстановила полномочия и.о. министров

За закон, который восстанавливает полномочия и.о. министров, проголосовало 267 нардепов.

Верховная Рада на внеочередном заседании 23 февраля приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на замещение должностей государственной службы и других вопросов государственной службы" с предложениями президента Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За закон проголосовало 267 нардепов.

Рада 16 февраля во втором чтении и в целом приняла законопроект №4531 о возобновлении конкурсов для отбора госслужащих, которые отменили на время карантина. За проголосовали 289 народных депутатов. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 17 февраля, в тот же день закон передали на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Президент наложил вето и вернул закон в Раду со своими замечаниями на следующий день. Зеленский предложил убрать из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Нардепы 23 февраля поддержали эти предложения.