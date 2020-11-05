Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков отметил, что антикоррупционная стратегия поможет Украине сэкономить до 200 млрд грн ежегодно.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020–2024 годы", сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Решение поддержали 320 народных депутатов. Кроме того, 229 голосами Верховная Рада приняла решение сократить сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

Стратегия базируется на сочетании двух подходов:

дальнейшее совершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции;

минимизация коррупции в наиболее приоритетных с точки зрения преодоления коррупции сферах, в том числе за счет проведения самых успешных отраслевых реформ.

Основными принципами антикоррупционной политики в Украине, согласно стратегии, являются:

оптимизация функций государства и местного самоуправления (устранение дублирования полномочий различными органами; временное прекращение реализации малоэффективных полномочий, которые характеризуются высоким уровнем коррупционных рисков; устранения случаев реализации одним и тем же органом полномочий, сочетание которых создает дополнительные коррупционные риски);

создание в противовес существующим коррупционным практикам более удобных и законных способов удовлетворения потребностей физических и юридических лиц;

обеспечение неотвратимости юридической ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения;

формирование общественной нетерпимости к коррупции.

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков во время представления законопроекта отметил, что этот документ поможет Украине сэкономить до 200 млрд грн ежегодно.

"Только благодаря мерам, введенным на таможне, экономия достигнет 50 млрд грн ежегодно", – отметил он.