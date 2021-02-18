Рада создала временную следственную комиссию для изучения причин нарушения прав ребенка

Председателем комиссии избрали заместителя председателя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народного депутата от "Слуги народа" Павла Сушко. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Верховная Рада Украины 18 февраля создала временную следственную комиссию по вопросам расследования случаев и причин нарушения прав ребенка. Об этом сообщила пресс-служба парламента в Facebook.

Соответствующее постановление поддержали 352 народных депутата.

Одобренный документ направляет деятельность комиссии на:

проведение расследований случаев и причин нарушения прав ребенка при осуществлении децентрализации полномочий по вопросам охраны детства;

реформирование системы учреждений институционального ухода и воспитания; реализацию права детей на семейный уход и усыновление;

развитие социальных услуг;

разработку предложений по совершенствованию работы органов опеки по вопросам усыновления;

надлежащую организацию семейного воспитания;

обеспечение прав детей с особыми потребностями на образование;

упорядочение деятельности исполнительной ветви власти по этим вопросам.

Председателем комиссии избран заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат от "Слуги народа" Павел Сушко.

В Ровно 12 февраля две женщины обратились в полицию после посещения детского стоматолога – у детей после визита к врачу Инне Кравчук были травмы.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники "Голливуд" (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя частная клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

Полиция открыла против Кравчук пять уголовных производств. Признавать свою вину врач отказывается.